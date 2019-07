Vacek bude hrát za Bohemians i v další sezoně, po skončení hostování do vršovického klubu přestoupil

„Chtěl jsem i kvůli sobě zůstat v Ďolíčku, abych navázal na to jaro. Věřím, že moje výkony budou ještě lepší a že se Klokanům ukážu v tom nejlepším světle,“ řekl Vacek v rozhovoru pro web Bohemians.

Fotbalová Plzeň zužuje kádr, obránce Hájek přestoupil do nizozemského Vitesse Arnhem Číst článek

Na jaře zasáhl do 14 prvoligových utkání, vstřelil jeden gól a pomohl Pražanům k záchraně v nejvyšší soutěži. Zkušeného středopolaře v závěru sezony přibrzdila borelióza, o níž vůbec nevěděl.

„Poslední měsíc jsem se necítil vůbec dobře, nutil jsem se do zápasů, ale ani trochu by mě nenapadlo, že zrovna mně by se mohlo něco takového stát. Po dohodě s trenérem jsem ani nezasáhl do posledního utkání, v úterý po něm jsem šel do nemocnice a tam jsem zjistil, že jsem po borelióze,“ vylíčil olomoucký odchovanec.

Vacek před Bohemians a Odense hrál za Vratislav, Maccabi Haifa, Gliwice, Mladou Boleslav, Spartu, Bielefeld a Olomouc. Devítinásobný reprezentant v české nejvyšší soutěži celkem absolvoval 153 zápasů, vstřelil 15 gólů a přidal sedm asistencí.