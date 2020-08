Liberci pomůže v boji o Evropskou ligu záložník Mosquera, do Slovanu odešel po konci v Bohemians

Liberec posílil kolumbijský záložník Jhon Mosquera. Třicetiletý fotbalista přišel do severočeského celku jako volný hráč po konci smlouvy s Bohemians 1905, za které v minulém ročníku nejvyšší soutěže odehrál deset zápasů a dal tři branky. Slovan příchod oznámil na svém webu. Liberec 10:43 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mosquera v dresu Bohemians. | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Bohemians o Mosquerově odchodu informovali už v úterý s tím, že hráč nejprve souhlasil s podmínkami nové smlouvy, ale poté najednou oznámil, že končí. Podle záložníka však bylo všechno jinak.

„Děkuji Bohemians za vše, bohužel jsem dva měsíce čekal na nabídku vylepšené smlouvy, ta však nepřišla,“ uvedl na webu Slovanu.

„Slovan jednal rychle, na podmínkách jsme se okamžitě domluvili, láká mě vidina bojů o přední ligové příčky a skupinu Evropské ligy. Okamžitě po uzavření smlouvy jsem kontaktoval ředitele Bohemians, aktuálně je na dovolené u moře, osobně jsem se s ním sejít bohužel nemohl,“ přidal Mosquera.

Kolumbijský záložník několik let působil ve Španělsku a českou ligu si poprvé vyzkoušel v roce 2014, kdy z třetiligového Hérculesu zamířil do Bohemians 1905. O dva roky později se vrátil do Kolumbie, ale před jarní části uplynulé sezony znovu podepsal smlouvu s „Klokany“. Celkem v české lize Mosquera odehrál 65 zápasů a dal šest branek.