Šest zápasů, čtyři góly, tři asistence. Příbramský útočník Jan Matoušek zažívá fantastický vstup do fotbalové ligy. Však ho taky rychle koupila Slavia a o jeho nominaci přemýšlel už i trenér reprezentace Karel Jarolím. Příbram 18:06 2. září 2018

Utkání 2. kola první fotbalové ligy mezi 1. FK Příbram a Bohemians Praha 1905. Ze vstřeleného gólu se raduje Jan Matoušek z Příbrami. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Matoušek vyletěl jako raketa,“ shrnuje všechno podstatné reprezentační kouč Karel Jarolím.

Ještě před rokem Matouška vlastně nikdo neznal. Ale on dotáhl Příbram k postupu do první ligy a v ní dál exceluje. Přitom je mu teprve dvacet let.

Byl trpělivý a teď se mu to vrací, chválí ligovou kometu Matouška bývalý šéf příbramské mládeže Barák

„Dělal všechno pro to, aby se prosadil. Byl trpělivý, vydržel to a teď se mu to vrací,“ popisuje bývalý šéf příbramské mládeže Antonín Barák, který teď pečuje o talentované hráče ve fotbalové asociaci.

Matoušek je rychlý, nebojácný a produktivní. V mládeži se tolik neprosazoval, protože byl menší a slabší než ostatní kluci. Ale v poslední době zesílil a na jeho výkonech mezi dospělými je to znát. Chválí ho třeba i příbramský spoluhráč a bývalý reprezentant Miroslav Slepička.

„Má prostě fazónu, je extrémně rychlý. Moc mu to přeju,“ říká Slepička.

Slavia původně nechala Matouška minimálně do zimy na hostování v Příbrami. Kvůli velké marodce a formě mladého ofenzivního hráče ovšem začala uvažovat o tom, že by si ho stáhla už teď, což přiznal i trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to hodně citlivé téma, protože se mu daří a hraje pravidelně. Samozřejmě svou současnou formou a produktivitou by se nám určitě hodil,“ říká Trpišovský.

Matouškův přesun do Slavie se může uskutečnit do 8. září, kdy v české lize končí přestupní období. Podle Baráka by ovšem pro mladého hráče bylo lepší, kdyby ještě zůstal v Příbrami.

„Já osobně bych si představoval, že ještě celou sezonu absolvuje v Příbrami a nabere zkušenosti, které ve Slavii nemusí dostat, protože tam na něj bude několikanásobně větší tlak,“ říká Antonín Barák.

Matoušek není jediným příbramským talentem posledních měsíců. Například v záloze na sebe upozorňuje Roman Květ. Oba se teď poprvé sejdou v reprezentaci do jedenadvaceti let.