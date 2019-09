Asi jsem chtěl být Ronaldinho, lituje plzeňský útočník Krmenčík zahozené šance proti Příbrami

Jestli reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý viděl zápas plzeňských fotbalistů v Příbrami, tak už ví, že útočník Michael Krmenčík je k dispozici. Podle prvotních prognóz po posledním utkání s Opavou měl kanonýr Viktorie chybět několik týdnů. Nakonec ale naskočil už do 8. kola a k výhře hostů 2:1 přispěl jedním gólem. Příbram 11:35 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Vypadalo to, že to bude na delší dobu. Byl jsem na magnetické rezonanci a bál jsem se, aby tam něco nebylo. Ale náš pan doktor Zeman říkal, že tam nic není a že je to jen zadní sval. Máme šikovné fyzioterapeuty, zapracovali na tom, jak měli, a dalo se to rychle do kupy,“ vyprávěl po zápase spokojený Krmenčík.

Po výhře, díky které se Plzeň minimálně do nedělního večera přiblížila vedoucí Slavii na dva body, bylo Michaelu Krmenčíkovi do smíchu. I svoji úvodní trefu s úsměvem oslavil, pak ale kroutil spíš hlavou. Hosté zahodili hodně šancí. A nejvíce právě reprezentační útočník.

„Šel jsem sám na bránu, něco jsem si chtěl vyzkoušet a prostě mi to nevyšlo. Pak jsem tam měl ještě střelu, ta skončila na tyči. Ta mě mrzí možná ještě víc. Nevím, co jsem tam vymýšlel. Musím to vypálit, když jdu sám na bránu. Buď křížem, nebo pod břevno. Nevím, asi jsem chtěl být Ronaldinho a to se mi moc nepovedlo,“ vysvětloval Michael Krmenčík, proč zaváhal ve své snad největší příležitosti, kdy šel sám na domácího brankáře Marka Boháče.

Krmenčík tak má v tabulce střelců stále tři góly. I ty ovšem společně s pocitem z vyléčeného svalového zranění stačí šestadvacetiletému hráči k tomu, aby nepochyboval o tom, že národnímu týmu, který čeká kvalifikace na mistrovství Evropy, má co dát.

„Když přijde pozvánka, jsem připraven,“ hlásí se Krmenčík o jedno z volných míst v nominaci reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého pro zápasy v Kosovu a Černé Hoře.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 1. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 7 6 1 0 15:1 19 2. Plzeň 8 5 2 1 15:8 17 3. Jablonec 7 4 1 2 13:9 13 4. Ml. Boleslav 7 4 1 2 15:12 13 5. Slovácko 8 4 1 3 8:12 13 6. Ostrava 7 4 0 3 12:8 12 7. Sparta 7 3 1 3 13:11 10 8. Příbram 8 3 1 4 11:11 10 9. Olomouc 7 3 1 3 8:8 10 10. Bohemians 1905 8 3 1 4 12:16 10 11. Zlín 7 3 0 4 7:8 9 12. Liberec 8 3 0 5 9:10 9 13. Opava 7 2 0 5 4:15 6 14. Karviná 7 1 2 4 8:9 5 15. Teplice 6 1 2 3 4:10 5 16. Č. Budějovice 7 1 2 4 7:13 5