Většina ligových týmů míří v přípravě do Rakouska. ‚Jsou tam výborné podmínky,‘ vysvětluje Nezmar

„Je to jednoduché. Máme tam všechno, co potřebujeme. Já tam byl loni porpvé, ale Sparta už tam jezdí pravidelně. Hráči i trenéři mají všechno, co potřebují,“ vysvětluje Radiožurnálu sportovní ředitel Tomáš Rosický, proč fotbalová Sparta zamíří během letní přípravy na soustředění do Rakouska, a se smíchem dodává, že i když tam panuje klid, hráči ho mít nebudou.

Sparta rozhodně není jediný tým v Česku, který pravidelně vyráží k jižním sousedům. Z 16 ligových týmů zvolilo Rakousko hned 11. Slavia dokonce dvakrát. Z kondičního soustředění se už čerstvý ligový mistr vrátil a na herní se tam chystá.

„Myslím, že logisticky se to nabízí. Kondiční soustředění v tomhle hotelu máme dlouhodobě ověřené, jezdili jsme tam s trenéry už s Libercem. Jsou tam výborné podmínky, aby kluci mohli trénovat. Všeobecně se do Rakouska jezdí na herní kemp, protože tam je hodně možností jak sehrát přípravné zápasy. A nám do toho navíc vstoupil superpohár, takže jsme blízko Vídně a pojedeme do Trnavy,“ říká sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Fotbalisté Slavie zahájí cestu za obhajobou titulu ve Zlíně Číst článek

Zahraničí, ale ne Rakousko, zvolily ještě další dva ligové týmy. Soustředění v Polsku už má za sebou Karviná. A nejdelší cesta čeká v letní pauze Slovácko, které pojede do Slovinska. Další kluby pak zůstávají v Česku.

„Využíváme domácí podmínky pro přípravu na novou sezonu tradičně. V Písku máme všechno, co je potřeba, protože už tam jezdíme několik let. Neuvažovali jsme o zahraničí a zvolili jsme i letos tuhle variantu, která nám přijde na příprav na nový ročník ideální,“ říká mluvčí Teplic Martin Kovařík.

Do zahraničí nepojede ani jediný nováček soutěže. České Budějovice mají v plánu soustředění na jihu Čech ve Frymburku. Opava pak dokonce jako jediný ligový tým nemá v plánu žádné soustředění před novou sezónou.