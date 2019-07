Preferoval bych delší volno, je důležité umět si odpočinout, říká slávista Král před startem ligy

Už jen čtyři dny zbývají do začátku nové sezony fotbalové ligy. Stejně jako loni se bude po třiceti kolech hrát na závěr nadstavba o titul, poháry a záchranu v nejvyšší soutěži. Nejlepším týmem minulého ročníku byla pražská Slavia, která chce na první místo útočit i tentokrát. Praha 16:32 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alex Král. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Důvodu ke spokojenosti měli ve Slavii v minulé sezoně dost - po 77 letech tým vybojoval double za triumf v lize a v domácím poháru, na začátku nového ročníku pak hned vyhrál česko-slovenský Superpohár, to hlavní ale pro něj začne s úvodním ligovým kolem.

„Jak odstartujete, tak od toho se případně odvíjí celá sezona,“ přeje si trenér Jindřich Trpišovský, aby Slavia plynule navázala na předešlé výkony a výsledky. A třeba záložník Alex Král počítá s tím, že teď bude na pražský tým možná ještě větší hon.

„Každý běhá, všichni makají a budou se chtít v lize ukázat. Zvlášť když jsme vyhráli titul, se na nás budou chtít všichni vytáhnout. V tomhle budeme mít myslím začátek těžký, ale věřím, že ho všichni chytneme,“ říká Král.

Moc času zregenerovat ale hráči ligových klubů neměli, od konce minulého ročníku uplynulo jen něco přes měsíc a půl - do toho někteří reprezentovali, takže před nástupem do přípravy měli jen minimální dovolenou.

„Vzhledem k tomu, kolik jsme za sezonu odehráli zápasů, bych preferoval delší volno, protože je také důležité umět si odpočinout. Nejen fyzicky, ale i psychicky vypnout, protože je to hodně náročné, když musíte každý víkend vyhrávat,“ říká Král.

A kvůli menší letní pauze (ve velkých ligách je pro srovnání mezi dvěma a půl a třemi měsíci) se zkrátilo i přípravné období.

„Ta příprava je hodně atypická, pro mě zvláštní. Doufám, že už to bude příště rozumnější, protože česká liga začíná v podstatě první z celé Evropy a končila jako poslední,“ přál by si trenér Slavie Jindřich Trpišovský delší období, ve kterém by nachystal svůj tým na další sezonu.

„Myslím si, že se to u spousty týmů přenese do celé sezony. I v tom duchu, že to není tak, že jsme se na ten začátek všichni dva měsíce těšili, až to začne. O to víc si to musíme v hlavě srovnat. Už za týden začíná stejně důležitý zápas, jako bude kvalifikace Champions League,“ připomíná slávistický kouč, že pražský tým čeká v létě i další důležitý úkol - dostat se v srpnu z kvalifikace do prestižní Ligy mistrů. Domácí nejvyšší soutěž začne Slavia příští pondělí ve Zlíně.