Slovan Liberec si nedělními oslavami připomene 60 let své existence

Zatímco v éře Československa působil Liberec v nižších soutěžích, po rozpadu federace mezi elitou nikdy nechyběl. Oslavy šedesátých narozenin to připomenou, především v souvislosti se třemi tituly. Patnáct minut po nedělním poledni se v exhibici představí hráči, kteří na trávníku zažili zlatou éru libereckého fotbalu. Mezi nimi současný asistent u ligového áčka Miroslav Holeňák. Ten nechyběl ve vítězné ligové sestavě z roku 2002.

„Protože jsem získal jen jeden titul, tak jsou ty vzpomínky krásné a člověk na to nikdy nezapomene,“ vzpomíná někdejší opora zadních řad Slovanu.

Na opačné straně hřiště se představí například gólman Marek Čech. Ten slavil titul pod Ještědem o čtyři roky později. Miroslav Holeňák tak nastoupí proti současnému kolegovi z liberecké lavičky.

„Nevím, jestli s ním bude nějak moc v kontaktu, protože hraju v obraně, takže se asi tolik do šancí dostávat nebudu. I když kdo ví, třeba nastoupím v útoku a do nějaké se dostanu. V tom případě věřím, že mu gól dám, ale bude to asi hodně těžké, protože Mára je i ve svém věku velice mrštný a i na tréninku někdy dokazuje, že je to vynikající gólman,“ říká Holeňák.

Také Marek Čech se na fotbalové vystoupení v rámci oslav těší. Jen neví, jestli bude čas i na nějaké hecování.

„V téhle pracovní fázi, kdy se chystáme na sezonu a za týden hrajeme ligu, nevím, jestli bude prostor, abychom si dělali nějaké srandičky. Každopádně si myslím, že si to v neděli na hřišti užijeme. Budeme určitě rádi, že se s klukama sejdeme,“ říká Marek Čech.

Fanoušci se skutečně mohou těšit na hvězdné sestavy z liberecké historie. Marek Čech ale nechce jmenovat jednotlivce, které znovu po letech rád uvidí. Byť se představí třeba Václav Koloušek, Petr Papoušek, Petr Johana, Ivan Hodúr a mnozí další.

„Já se hlavně těším, že se po takové době sejdeme. Někteří máme asi nějaké kilo navíc, tak to bude úsměvné. Každý má pak jiný příběh, jak pokračovala jeho kariéra. Jestli skončil nebo jestli třeba teď momentálně má nějakou trenérskou kariéru a tak dále. Těším se i na ty příběhy, které po tom konci fotbalové kariéry moji bývalí spoluhráči mají,“ říká Marek Čech.

O tečku za oslavami se postará ligová generálka. V ní v neděli od půl třetí Slovan vyzve polský Śląsk Wrocław.