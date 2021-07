Začíná fotbalová liga. Slavia útočí na čtvrtý titul v řadě, Hradec se chce po čtyřleté odmlce udržet

Po necelých dvou měsících se vrací ligový fotbal. Na čtyřech stadionech v sobotu odstartuje nový ročník. Znovu se bude hrát nadstavbová část a po čtyřech letech se v nejvyšší soutěži představí Hradec Králové. Nejen ligový nováček bude chtít překazit Slavii obhajobu mistrovského titulu. Praha 6:48 24. 7. 2021 (Aktualizováno: 7:17 24. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté pražské Slavie | Zdroj: Reuters

„Obhajovat třetí titul v řadě je nesmírně náročné. Týmy, které neuspějí v sezoně, mají obrovskou touhu a motivaci se dostat na první místo. My se teď musíme v hlavě srovnat, že jsme sice něčeho dosáhli, ale že to je už minulost. To co bylo, je v klubové historii. Bude rozhodovat jen to, co bude letos,“ uvědomuje si trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský.

Pražany, kteří ovládli ligu třikrát po sobě, provázely v přípravě komplikace. Kvůli pozitivně testovanému hráči na koronavirus odehráli obhájci titulu v letní přestávce jen jeden zápas, což může být v úvodu sezóny pro Slavii problém nejen v domácí soutěži, ale i v bojích o skupinu Ligy mistrů.

O tu usiluje v předkolech také Sparta, která naposledy vybojovala ligový titul v roce 2014. „Já to vidím jako přirozený kruh. Nemůžeme mít ani jiný cíl než boj o titul. Sparta má, jak já to vidím, jen dvě možnosti: ultimátní cíle, tedy titul a Liga mistrů, a pak pravidelnou účast v evropských pohárech a boj o titul. Nic jiného pro Spartu není dobré,“ tvrdí sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Po čtyřech letech ve druhé lize se do nejvyšší soutěže vrací fotbalisté Hradce Králové. Ti by rádi napodobili loňského nováčka z Pardubic, který místo bojů o záchranu útočil na evropské poháry.

„Náš prvořadý cíl by v tuto chvíli měla být adaptace na první ligu, záchrana a stavba stadionu. Hráči mají srdce, charakter a touhu. Pro některé to bude první účast v první lize, takže i nějaká euforie by nám mohla pomoct v tom, abychom nemuseli hrát o záchranu,“ přeje si sportovní ředitel fotbalového Hradce Králové Jiří Sabou.

Kromě 30 kol základní části čeká ligové týmy ještě nadstavbová část. Nejpozději na konci května se rozhodne o titulu, postupu do evropských pohárů i sestupu o soutěž níž.

Liga začíná v sobotu čtyřmi zápasy. Od 16 hodin hostí Hradec Králové v mladoboleslavském azylu Bohemians, Jablonec Ostravu a Pardubice v pražském Ďolíčku Karvinou. V 19 hodin pak proti sobě nastoupí fotbalité pražské Sparty a Olomouce.