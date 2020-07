Tetteh si stěžoval na rasistické urážky fanoušků Slavie. ‚Nic jsme nezaznamenali,‘ řekl sudí Berka

Vedení fotbalové ligy i samotní hráči často hlásají, že rasismus na stadiony nepatří. Jenže vypudit ho z tribun se zatím úplně nedaří. Naposledy se o tom přesvědčil ghanský útočník Sparty Benjamin Tetteh, na kterého ve středečním ligovém utkání bučela skupinka fanoušků Slavie. Praha 13:36 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Tetteh během zápasu proti Slavii. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Stalo se to v 22. minutě zápasu v Edenu na tribuně Sever. Po jedné z akcí, do kterých se zapojil právě i Benjamin Tetteh, se začalo ozývat bučení několika jednotlivců, maximálně pár desítek fanoušků.

Když si zpětně prohlédnete a poslechnete celou situaci, bučení je slyšet.

„Bučení nebo rasistické projevy jsme nezaznamenali. Myslím, že to bylo ‚běžné‘ skandování a urážky, které na tom stadionu devadesát minut byly,“ řekl hlavní rozhodčí Ondřej Berka Radiožurnálu.

Bejnamin Tetteh rozhodčího na urážky upozornil, ukazoval směrem k tribuně Sever, ale v tomhle případě došlo podle sudího k jakémusi nedorozumění.

„Upřímně to, co mi popisoval, jsem pochopil až o několik minut později, kdy jsem se těch kluků ptal, co mi vlastně chtěli říct,“ popsal Berka.

Vedení Sparty se k incidentu vracet nechce.

Radiožurnál kontaktoval také předsedu disciplinární komise Richarda Bačka, který ale nechtěl situaci nijak komentovat s tím, že zatím nemá od delegáta zápasu informace o tom, že by došlo k rasistickým projevům. Těch (nebo alespoň upozorňování na ně) v posledních týdnech na českých stadionech přibylo.

Už v polovině června se proto zástupci fotbalové ligy sešli s komisí rozhodčích a výsledkem byl apel na ligové sudí, aby v případě opakujících se projevů rasismu v publiku přerušovali a případně i předčasně ukončovali zápasy.

Disciplinární komise zároveň za rasismus rozdala pokuty, Olomouc zaplatila 120 tisíc korun, Sparta pak 160 tisíc korun. Vedení ligy také připravuje nový disciplinární řád, který by umožňoval tvrdší postihy než doteď.