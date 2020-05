Na štaflích nebo ze stromu. Příznivci fotbalistů improvizovali, některé kluby využily reproduktory

Na fotbalovou ligu fanoušci v Česku až na výjimky chodit nemůžou, kluby i samotní příznivci tak v době pandemie vymýšlí, jak hráčům při zápasech vytvořit aspoň nějakou kulisu. Zatímco někde spoléhají výhradně na hlasivky a vynalézavost fanoušků, například na Spartě nebo v Teplicích vsadili na techniku. Praha/České Budějovice 9:16 29. 5. 2020 (Aktualizováno: 9:26 29. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušek podporoval tým Bohemians ze stromu za stadionem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Na ligovou dohrávku Teplic s Libercem se minulou sobotu dostalo jen 150 lidí včetně samotných fotbalistů. Navzdory tomu se ale po většinu zápasu prázdným stadionem rozléhalo fandění domácích příznivců. Nahrávku jejich skandování totiž pořadatelé pustili do reproduktorů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příznivci fotbalových klubů podporovali své týmy různě – třeba s vlajkou na stromě. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

„Musím říct, že mě to na začátku úplně vyděsilo. Přišlo mi to prvních pět, deset minut úplně šílené. Ale co jsem se bavil s kluky, tak ti si na to po chvíli zvykli a už to tolik nevnímali. Měl jsem to asi stejně,“ řekl k netradiční atmosféře Na Stínadlech teplický záložník Tomáš Kučera.

Na utkání 25. kola se tento týden dostaly už tři stovky lidí a na některých stadionech, třeba v Českých Budějovicích, se do této kvóty už aspoň někteří fanoušci vešli.

„Je to určitě příjemnější, protože hrát před prázdným stadionem je katastrofa. Pro fotbalistu, nebo pro mě, když jsem byl celý život zvyklý hrát před plnými tribunami, je to opravdu těžké. Nejsou tam ty endorfiny takové, jako když jsou tribuny plné,“ přiznal po porážce s Libercem obránce Českých Budějovic a někdejší reprezentační kapitán Tomáš Sivok.

Vynalézavost příznivců

Ne všude ale měli fanoušci takové štěstí jako na jihu Čech. Například někteří příznivci Bohemians sledovali domácí duel s Teplicemi v hodně improvizovaných podmínkách.

Hrstka z nich podporovala hráče z balkónů svých bytů, jiní rozložili štafle a koukali se za zídkou jednoho ze sektorů. Jeden fanoušek kvůli dobrému výhledu dokonce s klubovou vlajkou vylezl na strom.

„Já jsem si toho na stromě vůbec nevšiml, ale všechna čest, že se tam udržel celý zápas. Některé fanoušky jsem ale vnímal, viděl jsem je na balkónech. Bylo to alespoň takhle zajímavé, že fanoušci takto podporují, když nemohou na stadion,“ těšilo po vítězství nad Teplicemi záložníka Bohemians Petra Hronka.

