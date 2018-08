Každý rozhodčí má individuálně nastavené, co si nechá líbit, říká ligový sudí Příhoda

Nestřílejí góly, ani na ně nepřihrávají. Míče se totiž během hry nohou vůbec dotknout nesmí. Přesto mají na zápasy zásadní vliv a žádné utkání se bez nich neobejde. Možná už tušíte, že je řeč o fotbalových rozhodčích. A ti většinou nepatří mezi nejoblíbenější muže na trávníku. Praha 20:50 5. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Příhoda uděluje žlutou kartu obránci Sparty Semihu Kayovi. | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Každý rozhodčí má individuálně nastavené, co si nechá líbit. Já měl mikrofon při zápasu Slavia – Boleslav, to se dá pustit, je to veřejné. Zhruba takhle ta komunikace probíhá. Máme korektní vztahy, beru je jako partnery a myslím, že oni mě taky,“ říká jeden z nejzkušenějších ligových rozhodčích Radek Příhoda.

Příhoda připomíná utkání, ve kterém mikrofon zaznamenával jeho komunikaci s hráči. Fanoušci si pak díky krátkému videu prohlédnout i poslechnout třeba ostřejší debatu sudího se záložníkem Markem Matějovským.

„Fotbal je o emocích. Udělal faul, dostal druhou žlutou. Matěj (Matek Matějovský – pozn. redakce) je úplně v pohodě, nemáme mezi sebou žádný problém,“ říká čtyřiačtyřicetiletý sudí. „Když jdu na hrací plochu, každý má úplně stejnou šanci se mnou komunikovat slušně jako partneři nebo kolegové. Uznám chybu, když ji na hrací ploše udělám. Když se hráč chová ke mně korektně, tak se tak chovám i já k němu,“ dodává Příhoda.

Možná jste taky zaznamenali, že Radek Příhoda ve zmíněném videu některé hráče oslovuje přezdívkami, prý jim často tyká a mluví přirozeně. Ostatně asi není vždycky možné kárat v emocích jednajícího fotbalistu slovy: „Dostal jste červenou kartu, tohle od vás nebylo pěkné. Prosím, opusťte hřiště“.

„Základ jsou výkony rozhodčího. To, že dnes už některým hráčům tykám, je dobou, kterou už tam jsem – je to patnáct let. Neodvedu si představit kluka, který je tam čtyři pět let a komunikoval by tak jako já. Člověk si to musí na hřišti odpracovat, vybudovat si nějaký vztah, hráči mu musí věřit a pak to takhle funguje,“ říká Příhoda.

Příhoda přiznává, že si po zápasech nejen v hlavě promítá jednotlivé situace a vrací se k nim. Přestože bychom v souvislosti se stresem mohli mluvit o řadě profesí, zrovna ta rozhodcovská rozhodně patří mezi psychicky náročnější. I když s tím musí sudí umět žít.

„Jak kdy. Myslím, že spíš nevnímáme, že by to bylo psychicky náročné. Je to pro nás pro všechny zábava a takhle k tomu přistupujeme. Paradoxně bych řekl, že je to těžší na utkání v nižších soutěžích, protože tam je všechno slyšet. Diváci jsou přímo u vás a je to tam o hodně, hodně živější,“ vysvětluje Ondřej Ginzel.

Aniž bychom chtěli jakkoliv omlouvat případné chyby sudích, někdy je dobré zamyslet se nad jednou pravdivou frází: „Chybovat, je lidské.“