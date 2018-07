Achillova pata nového ligového systému: evropské poháry může fotbalistům přiblížit porážka

Chcete do evropských pohárů, a tak schválně prohrajete. Zní to jako nesmysl, ale v novém ročníku fotbalové ligy se to může stát. Poprvé se totiž bude hrát podle nového systému, ve kterém bude po tradičních 30 kolech následovat nadstavbová část a v ní se kluby rozdělí do tří skupin. V první se bude bojovat o titul, ve druhé o naději na Evropskou ligu a ve třetí o záchranu. Praha 10:10 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberec skončil v posledním ročníku šestý, Bohemians sedmí. Klokani by měli v novém systému větší šanci na evropské poháry | Zdroj: ČTK

Zvýší se počet zápasů obecně a přibyde i těch, ve kterých se utkají nejlepší české týmy. Ligová derby pražských S budou nově v jedné sezoně tři, pokud se tedy Slavia a Sparta dostanou do elitní skupiny. Naopak klesne počet duelů, ve kterých o nic nepůjde. Taky proto má nový systém řadu zastánců mezi trenéry i hráči.

„Vítám to. Podle mě bylo zápasů strašně málo. Ve srovnání s Evropou ji v počtu mistrovských utkání doháníme,“ chválí systém Boleslavský kouč Jozef Weber. „Tenhle systém je o mnoho zajímavější a pestřejší pro diváka. Může se těšit na víc zápasů, které budou mít opravdu velký náboj,“ těší se Jakub Diviš z Teplic.

Aby to tak bylo a aby i týmy ze středu soutěže měly o co hrát, zavedla liga baráž o poslední vstupenku do kvalifikace Evropské ligy. Do ní půjde vítěz skupiny o 7. až 10. místo proti soupeři ze skupiny o titul. Podle výsledků Českého poháru to bude buď čtvrtý, nebo pátý tým tabulky.

„Tohle považuju za Achillovu patu toho systému,“ varuje trenér Bohemians Martin Hašek. Pokud totiž bude mít šestý tým po základní části velké manko na své soupeře, jeho šance na Evropskou ligu budou paradoxně nižší než ty horších klubů ze sedmé až desáté příčky.

A proto se objeví zápasy, ve kterých bude kvůli vyhlídkám na Evropu výhodnější prohrát. Student VŠE Jakub Černý ve své oceňované diplomové práci spočítal, že kdyby nový herní model platil už dřív, tak by takových duelů za předchozích pět sezon bylo 33.

Finanční motivace

„Nedovedu si představit, že bych šel do zápasu s tím, že radši prohraju. Doufám, že k tomu nikdy nedojde,“ reaguje teplický obránce Alex Král. „Kdybychom mohli skončit v první skupině, bylo by to pro nás vyznamenání, že jsme mezi elitou českého fotbalu. Nedovedu si představit, že by chtěl někdo skončit o skupinu níž,“ doplňuje kouč Bohemians Martin Hašek.

Podobně to vidí také ředitel nejvyšší soutěže Tomáš Bárta, záměrné porážky jsou podle něj velmi nepravděpodobné. I kvůli finanční pojistce. „Šesté mužstvo po základní části má jistotu nějaký dalších bonusových peněz. Nechci je specifikovat, ale jsou tam.“

Fotbalová liga s novým formátem začne v půl sedmé zápasem mistrovské Plzně na stadionu pražské Dukly.

Fortuna liga | 1. kolo 20.7. FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň 21.7. 1.FK Příbram - FK Teplice 21.7. FC Slovan Liberec - MFK Karviná 21.7. FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 21.7. AC Sparta Praha - SFC Opava 22.7. Bohemians Praha 1905 - 1.FC Slovácko 22.7. SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 23.7. FC Baník Ostrava - FK Jablonec