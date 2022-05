Ve české lize se může rozhodnout o sestupové baráži. „Rozhoduje psychická stránka," říká kouč Straka

Ve fotbalové lize může rozhodnout o tom, kdo bude hrát baráž. Definititvní jistotu záchrany stále nemá nikdo. Baráž budou hrát dva prvoligové kluby, tedy čtrnáctý a předposlední tým tabulky. Jablonec se doma utká s Bohemians, Teplice cestují do Karviné a Pardubice v Ďolíčku vyzvou Zlín. Praha 12:13 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Fantiš ze Zlína v souboji s Janem Vondrou z Bohemians | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Je jisté, že z ligy spadne Karviná, která ve skupině o udržení ztrácí nedostižný náskok soupeřů před ní. V roce 2019 na tom byla Karviná o něco lépe, když s trenérem Františkem Strakou skončila aspoň v baráži.

„Pro každého, kdo musí hrát baráž, je to veliký strašák. Já v těchto situacích několikrát už byl a musím říct, že se mi vždy podařilo kluby zachránit. Z tohoto pohledu to bylo úspěšné a všem nám vždy spadl kámen ze srdce,“ řekl Radiožurnálu zkušený kouč Straka, který je momentálně bez angažmá.

V baráži hraje čtrnáctý a patnáctý tým ligové tabulky. Hrát budou dva zápasy proti druhému a třetímu z druhé nejvyšší soutěže. Lepší z těchto dvojzápasů postoupí mezi elitu. V utkáních by měl být vidět výkonnostní rozdíl. Na druhou stranu jde o všechno, svou roli bude hrát nervozita, která práci kvalitativní rozdíl může smazat.

„Tady jde spíše o to, jak týmy dokážou zvládat zápasy po psychické stránce. V mnoha případech jde právě o celky z druhé ligy, které v tom mají obrovský plus, protože nemají co ztratit. Naopak prvoligové kluby jsou v baráži pod obrovským tlakem, to může být zlomový prvek v otázce, jestli to zvládnete nebo ne,“ popisuje Straka.

Baráž může ještě hrát pět týmů. To znamená všichni ze skupiny o udržení kromě Karviné. Ta jistě sestupuje. V ohrožení jsou tedy Teplice, Pardubice, Jablonec. Bohemians a i Zlín, který je na tom ale nejlépe.

„Zlín, Pardubice a Jablonec jsou mančafty, které se v případě zvládnutí svých zápasů baráži nejspíše vyhnou. Každý zápas je ale jiný, Teplice hrají v Karviné a když tam vyhrají, svou šanci ještě vzkřísí. Teď už se asi opravdu ukáže, kdo do baráže půjde a kdo ne,“ očekává Straka.

To je vysoce pravděpodobné. Nutné je ale připomenout, že vítězstvím v předposledním kole nadstavby se k záchraně s jistotou dostane jenom Zlín a Jablonci. Ostatní musí sledovat i výsledky dalších týmů.

Fortuna liga (PLATNÉ K 10. 5. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 23 4 3 71:19 73 2. Plzeň 30 22 6 2 53:19 72 3. Sparta 30 20 6 4 65:32 66 4. Slovácko 30 18 5 7 50:30 59 5. Ostrava 30 14 9 7 54:39 51 6. Hr. Králové 30 9 13 8 38:40 40 7. Ml. Boleslav 30 11 5 14 45:48 38 8. Liberec 30 10 7 13 29:38 37 9. Olomouc 30 9 10 11 39:37 37 10. Č. Budějovice 30 9 9 12 40:46 36 11. Zlín 30 8 6 16 36:53 30 12. Teplice 30 8 3 19 29:49 27 13. Jablonec 30 4 14 12 22:45 26 14. Bohemians 1905 30 6 8 16 34:56 26 15. Pardubice 30 5 9 16 35:67 24 16. Karviná 30 3 8 19 30:52 17

Všechny tři zápasy v boji o záchranu v české nejvyšší lize se hrají v úterý v 19.00. Radiožurnál Sport z nich bude poskytovat pravidelné vstupy.