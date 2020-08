Po mimořádně krátké přestávce začne v pátek nová sezona fotbalové ligy. V předehrávce 1. kola hráči Plzně přivítají na domácím stadionu Opavu. Blížící se ročník nejvyšší soutěže stejně jako ten uplynulý ovlivní situace způsobená koronavirem. Na stadiony se zatím pořád dostane jen omezený počet fanoušků a po dvou letech se taky změní soutěžní formát. Praha 12:50 19. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovat o titul bude chtít i Sparta. | Zdroj: Profimedia

„Příští ročník první ligy se bude hrát v osmnácti s tím, že po jednom odehraném ročníku se to bude zase vracet do režimu šestnácti týmů,“ oznamoval předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda na červencovém grémiu profesionálních klubů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S osmnácti týmy a po dvou sezonách bez nadstavby. V pátek startuje nový ročník fotbalové ligy

Kvůli předčasnému ukončení minulé sezony z první ligy nikdo nesestoupil a z druhé do ní postoupila dvě mužstva - Pardubice a Brno. V příštím ročníku by tak měly týmy v ideálním případě odehrát 34 ligových zápasů.

„Jsem rád, že je zápasů víc, protože třicet zápasů mi přijde málo,“ pochvaluje si trenér Bohemians Luděk Klusáček. „Ve většině lepších lig se takhle hraje. Podle mě čím víc týmů, tím je to lepší,“ dodává liberecký kapitán Jan Mikula.

Mimo jiné kvůli vyššímu počtu zápasů se v posledních dvou sezonách nejvyšší soutěže hrála takzvaná nadstavba, ve které se kluby po 30 kolech podle postavení v tabulce rozdělily do tří skupiny – o titul, o Evropu a o záchranu. Pro příští ročník ale byla nadstavbová část zrušena.

Slavia dostala od hygieniků zelenou. Zbytek týmu má testy negativní a může v neděli hrát Číst článek

„Čekali jsme od toho to, co to nepřineslo, což měla být určitá atraktivita a pak ekonomický přínos, což se myslím v obou ročnících nenaplnilo,“ myslí si generální manažer fotbalistů Zlína Zdeněk Grygera.

Po příští sezoně by se liga měla znovu vrátit k tradičnímu formátu se šestnácti účastníky. Z nejvyšší soutěže tak přímo sestoupí tři kluby a z druhé ligy se mezi elitu dostane jen vítěz.

„Myslím, že to bude zajímavé porovnání, který model je pro českou ligu zajímavější. Po téhle sezoně budeme mít dobré srovnání,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.