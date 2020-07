Dukla se Zbrojovkou mají jméno a stadion, do ligy patří, soudí část expertů o rozšíření ligy v příštím roce

Profesionální fotbalové kluby si na ligovém grémiu odsouhlasily dohrání soutěže, a také některé podstatné změny pro další sezónu. Příští týden bude pokračovat přerušená skupina o záchranu. A ať se dohraje nebo ne, v dalším ročníku se bude chystat na ligu 18 týmů. Praha 20:20 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fortuna liga se v příští sezoně rozšíří na 18 týmů | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Když už se potvrdily negativní testy a to, že se liga má dohrát, tak nevím, proč by se tak nestalo. Má se to ukázat na hřišti, zkrátka nejslabší, máte padáka,“ říká pro Radiožurnál bývalý elitní ligový útočník Horst Siegl, který věří, že závěr skupiny o záchranu už koronavirus a další související opatření nezkomplikují.

Každopádně baráž po rozhodnutí ligového grémia jistě odpadla. A tak se z druhé ligy může těšit na postup s Pardubicemi také Brno, a pokud opravdu nic už nenastane, tak také i Dukla.

„Dukla má jméno a stadion. Zbrojovka taktéž. Ty týmy tam patří, tak možná, že se to takto řešilo,“ myslí si někdejší reprezentant a hráč Dukly Ladislav Vízek.

I kdyby se skupina o záchranu nedohrála, nikdo tím pádem nespadl a postupovalo by s Pardubicemi jen Brno, liga bude mít v příští sezóně 18 týmů – tedy o dva víc než doteď.

Více týmů jako v zahraničí

„Líbí se mi to, víc mužstev, takto se hraje ve více státech, tak proč ne. Já navíc trénoval dvakrát Brno, tak jim fandím k postupu do ligy,“ pobaveně říká bývalý ligový trenér Petr Uličný. A s konečným řešením Ligové fotbalové asociace rozšířit v nestandardní době soutěž o další týmy souhlasí i další.

„Nakonec je škoda, že to třeba bude jen na jeden ročník,“ teskní Siegl. „Je to zajímavější. Oni říkají, že chtějí zužovat, protože není kvalita. Tak ať si to zkusí, hrajme po osmnácti týmech. Vždyť nebudeme jediní ve světě. Co se tím změní, kdo tím utrpí? Nikdo,“ doplňuje Vízek.

S větším počtem týmů souvisí i další změna pro příští sezónu – ve fotbalové lize se nebude hrát nadstavbová část, kterou vedení soutěže zavedlo v roce 2018.

„Tohle je dle mého názoru nejlepší. Osmnáct mužstev, žádné baráže nebo nadstavby,“ není Petr Uličný zrovna fanouškem formátu s nadstavbou.

„Mně se to docela líbilo. Myslím, že i diváci si přišli na své, protože lepších zápasů bylo více. V nadstavbě se dalo na co koukat,“ nesdílí s bývalým koučem názor Siegl. Po jedné sezóně by se ale liga měla zase vrátit k původnímu formátu.

‚Nejčistší řešení‘

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda považuje zrušení baráže o nejvyšší soutěž a navýšení počtu účastníků první ligy pro příští sezonu na 18 týmů za nejčistší možné řešení. Věří, že závěr skupiny o záchranu se dokončí na hřišti a bez postranních úmyslů.

Ligové grémium profesionálních klubů v pátek odsouhlasilo, že se dohrají pouze zbylá dvě kola skupiny o záchranu a baráž mezi 14. a 15. týmem první ligy a druhým a třetím celkem druhé ligy se zruší. Mezi elitu projdou hned tři kluby.

Závěr prodloužené sezony, kterou už v březnu na dva a půl měsíce přerušila koronavirové pandemie, zkomplikovaly na začátku července pozitivní testy na koronavirus u několika hráčů Karviné.

„Tohle nám přišlo jako sportovně nejčistější řešení, byla na něm výrazně většinová shoda. Ve hře ještě byla varianta případného utkání mezi šestnáctým týmem první ligy a třetím ze druhé, ale to by v případě uvalení karantény zavdávalo příležitost ke spekulacím,“ řekl novinářům Svoboda.

„Jednání grémia bylo velmi věcné, konstruktivní. Všichni si uvědomují závažnost situace. Na všechny jsem apeloval, aby k tomu nepřistupovali primárně tak, kdo je s kým kamarád a kdo komu přeje postup, sestup nebo záchranu. Ale tak, že je to naše společná zodpovědnost,“ dodal.