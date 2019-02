Situace na čele tabulky Fortuna ligy se nemění. V pondělní dohrávce zvítězily Slavia i Plzeň

SFC Opava – FC Viktoria Plzeň (1:2)

Po pěti minutách zápasu se do úniku dostal domácí Tomáš Smola. Faulem ho zastavil Jakub Brabec, který za zákrok dostal žlutou kartu. Opava tak rozehrávala volný přímý kop. Blízko ke gólu byl hlavičkující Smola, který ale byl v ofsajdu. Plzeň ohrozila branku domácích až o pět minut později z přímého kopu. Míč ale vyboxoval brankář Vojtěch Šrom.

Skóre utkání otevřeli hosté, kteří dostali po faulu Šroma Romana Procházku výhodu pokutového kopu. Ten střelou do středu branky využil Patrik Hrošovský. Domácí mohli vyrovnat z dalšího přímého kopu, ovšem centr Pavla Zavadila na zadní tyč nedokázal usměrnit do branky ani Jan Žídek, ani Smola. V závěru poločasu ještě plzeňští rozehrávali rohový kop, ale Šromovu branku neohrozili.

V úvodu druhého poločasu kopala Opava hned dva rohové kopy za sebou. Druhý mohl proměnit v gól Dominik Simerský, který nasměroval svou hlavičku jen těsně nad břevno. V 55. minutě se dostal k zakončení Tomáš Chorý, který ale neusměrnil míč mezi tři tyče. Poté střílel těsně vedle Jan Kovařík a následně se domácí dožadovali odpískání penalty po zákroku na Smolu. Tomu ale sudí signalizoval ofsajd již v době, kdy přebíral balón.

Dvacet minut před koncem základní hrací doby si domácí vypracovali závar v pokutovém území Plzně, ale hosté se zvládli ubránit. Stav utkání se znovu změnil v 79. minutě, když Chorý uklidil míč do odkryté branky. O šest minut mohli domácí snížit. Smola ale ve vápně nastřelil jen jednoho z obránců Viktorie.

Sudí nastavil tři minuty nad rámec základní hrací doby a Opava toho dokázala využít ke snížení. Centr Zavadila na zadní tyč, kde se hlavou trefil Václav Juřena. Vyrovnávací branku již ale domácí přidat nestihli.

SK Slavia Praha – 1. FC Slovácko (4:0)

Úvodní šanci utkání si připsali domácí. Milan Škoda ale hlavičkoval jen do brankáře Matouše Trmala. Slovácko poprvé vystřelili na branku ve 12. minutě, ale střela Dominika Janoška skončila vysoko nad brankou. O čtyři minuty později se zaskvěl brankář Ondřej Kolář, který konečky prstů vyškrábl hlavičku Janoška nad břevno. Z následného rohového kopu hosté ale gól nevytěžili.

Vedení se tak ujala Slavie. Ve 26. minutě se k míči dostal ve vápně Milan Škoda, který z otočky vystřelil a balón si do vlastní branky srazil Vlastimil Daníček. Tentýž hráč mohl o devět minut později dostat míč do správné branky. Jeho technickou střelu ale vytáhl mimo branku Kolář. Pět minut před koncem prvního poločasu přidali domácí další branku a tentokrát vlastním přičiněním. Škoda vyslal do úniku po levé straně hřiště Miroslava Stocha, který ve vápně našel Lukáše Masopusta, jenž střelou z první navýšil na 2:0.

Hráči Slovácka byli na začátku druhé půle blízko ke snížení. Tvrdou střelu Janoška ale obránci srazili na roh. Z něj hosté branku neohrozili. V 57. minutě přidal třetí gól domácích Josef Hušbauer, který umístil míč přesně do vzdálenějšího horního roku branky. Během pěti minut stihli hosté získat dvě žluté karty a následně byl na tribunu vykázán také jejich trenér Martin Svědík.

V 72. minutě odpískal sudí Ardeleánu faul v pokutovém území Tomáši Součkovi na Jakuba Rezka. Po konzultaci s videem ale hlavní sudí změnil názor. Sešívaní tak získali pokutový kop. Jeho exekuce se ujal Milan Škoda, který ale branku přestřelil! O dvě minuty později ale domácí přidali další zásah. Střelu Alexandrua Baluty vyrazil Trmal, ale na dorážku Součka již nedosáhl. Domácí dostali následně míč do branky znovu, ale rozhodčí odpískal Škodův nedovolený zákrok a gól Ibrahima Benjamina Traorého tak neplatil.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 25. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 22 18 1 3 54:18 55 2. Plzeň 22 16 4 2 34:17 52 3. Sparta 22 12 5 5 37:20 41 4. Ostrava 22 11 5 6 30:20 38 5. Jablonec 22 11 4 7 42:22 37 6. Liberec 22 8 7 7 24:19 31 7. Zlín 22 9 3 10 27:28 30 8. Ml. Boleslav 22 8 5 9 40:37 29 9. Slovácko 22 9 0 13 24:35 27 10. Teplice 22 7 5 10 22:30 26 11. Opava 22 7 4 11 30:35 25 12. Olomouc 22 7 4 11 21:34 25 13. Příbram 22 6 5 11 27:51 23 14. Bohemians 1905 22 5 7 10 20:29 22 15. Karviná 22 4 5 13 26:41 17 16. Dukla Praha 22 4 4 14 18:40 16