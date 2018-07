Fotbalisté Opavy pořád čekají na prémie za postup. ‚Pereme se s tím jako tým,‘ říká trenér Skuhravý

Už hrají první ligu, ale prémie za postup do nejvyšší soutěže ještě nemají. Fotbalistům Opavy dluží klub odměny za minulou sezonu i na začátku dalšího ročníku, ale hráči ani trenér zatím žádné zásadní kroky nechystají. Finanční situaci v klubu by mohl pomoci třeba i nový sponzor. Opava 14:35 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opavský kapitán Nemanja Kuzmanović v souboji se sparťanským útočníkem Matějem Pulkrabem. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„V téhle chvíli se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat. Je to čistě interní záležitost klubu. Věřím tomu, že klub dělá všechno pro to, aby se situace stabilizovala. Momentálně pro nás není úplně jednoduchá, ale pereme se s tím jako tým a věřím, že to dobře dopadne,“ říká o citlivém tématu trenér Roman Skuhravý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová Opava stále dluží hráčům prémie za postup. ‚Pereme se s tím jako tým,‘ říká trenér Skuhravý

Vedení klubu, konkrétně generální manažer Alois Grussmann, se k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat. Ale podle všeho klub postupně dluhy řeší. Srbský kapitán týmu Nemanja Kuzmanović vedení slezského týmu věří.

„Je to interní klubová záležitost a nechtěl bych to komentovat. Není to úplně ideální situace, ale na druhou stranu není problém, který nejde vyřešit. Kdybychom si navzájem nevěřili, tak by to nikam nevedlo,“ říká Kuzmanović.

Opava v minulém týdnu před startem první ligy získala nového sponzora, který se už objevil na žlutomodrých dresech.

‚Obrovská změna, ale vedro jako doma.‘ První Bahrajňan v české lize si zvyká u Bohemians Číst článek

„Je to jeden ze sponzorů, kteří přispějí na chod klubu, a jsme rádi za to, že si nás vybral. Měl možnost vybrat si z více týmů, ale dal přednost Opavě,“ těší Aloise Grussmanna, bývalou hvězdu klubu a současného generálního manažera.

Mnohem důležitější však je hledání nového majitele. Zatím je majoritním vlastníkem město Opava.

„Co jsem ubezpečován vedením, tak pokryjeme jednu dvě sezony z našich financí, ale samozřejmě to chce nějaký dlouhodobý finanční plán, abychom ligu nehráli rok nebo dva, ale nějaký delší čas,“ říká k hledání kupce Alois Grussmann.

Opavu čeká v sobotu první „domácí“ utkání se Zlínem. V uvozovkách proto, že soupeře hostí kvůli budování vyhřívaného trávníku v Brně.

Fortuna liga | 2. kolo 27.7. FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 28.7. 1.FK Příbram - Bohemians Praha 1905 28.7. SFC Opava - FC Fastav Zlín 28.7. 1.FC Slovácko - FC Baník Ostrava 28.7. SK Slavia Praha - MFK Karviná 29.7. FK Teplice - FK Dukla Praha 29.7. FK Jablonec - AC Sparta Praha 30.7. FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec