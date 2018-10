Chybí ustálená praxe a judikatura, říká k případu olomouckého Falty bývalá šéfka odvolací komise

Rozhoduje o trestech pro ligové fotbalisty nebo pokutách pro kluby, ale o její práci toho veřejnost možná tolik neví. Odvolací komise české fotbalové asociace se připomněla teď v zamotané kauze olomouckého hráče Šimona Falty. Ten byl nedávno v lize vyloučený, komise rozhodčích se shodla na tom, že chybně, jenže disciplinární komise ho přesto potrestala. Klub se odvolal a zmíněná odvolací komise trest zrušila. Praha 20:38 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Falta v souboji se sparťanem Josefem Šuralem. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Odvolací komise může rozhodnout tak, že odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí, což znamená, že až to nabyde právní moci, tak by hráč Falta musel jedno utkání stát. Nebo může odvolací komise teoreticky odvolání potvrdit a celé naše rozhodnutí zrušit, tím pádem by nestál vůbec,“ uvádí předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richard Baček dva možné scénáře, které se v kauze Falta aktuálně nabízejí.

To, že odvolací komise v tomto případě nepotvrdila verdikt disciplinárky, není úplně standardní. Potvrzují to i slova Markéty Haindlové, která odvolací komisi vedla v letech 2009-2013.

„Ve věcech, které se týkají disciplinárních prohřešků, by se mělo rozhodovat ihned. Z mé praxe to bylo tak, že jsme se vždy snažili respektovat rozhodnutí disciplinární komise. A co se týče konkrétně podobného případu, tak já se za své funkční období s podobnou situací, kdy bychom rozhodnutí odkládali, nesetkala,“ říká Haindlová.

Nejasnosti ohledně případu Šimona Falty podle Markéty Haindlové souvisí s tím, že na určité situace se předpisy Odvolací komise nevztahují

„Jak v tuto chvíli odvolací komise rozhoduje, je pro mě překvapivé. A trošku mi tam chybí nějaká ustálená praxe a judikatura. Je tam spousta situací a případů, na které se naše předpisy nevztahují, a potom z toho právě plynou podobné situace jako tahle,“ říká Haindlová.

Jestli bude Šimon Falta definitivně omilostněný, nebo si jednozápasový trest skutečně odpyká, bude odvolací komise řešit na nejbližším zasedání. To by se mělo uskutečnit koncem tohoto týdne. Současný předseda odvolací komise Jan Lego se k případu nevyjádřil, v úterý nebral redaktorům Radiožurnálu telefon.