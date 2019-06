Fotbalisté Slavie zahájí cestu za obhajobou titulu ve Zlíně

Fotbalisté Slavie zahájí cestu za obhajobou mistrovského titulu dvěma venkovními zápasy. Nový ročník první ligy začnou ve Zlíně a poté se představí v Teplicích. Rozhodlo o tom středeční losování v Praze. Nejvyšší soutěž začne o víkendu 13. a 14. července, podzimní derby pražských “S“ je na programu v desátém kole na Letné na konci září. Praha 19:45 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Slavie Praha (ilustrační foto) | Zdroj: ČTK

Slavia zahájí ligu dvěma venkovními zápasy kvůli hudebnímu koncertu na stadionu v Edenu, kde červenobílí sídlí. Druhý tým uplynulého ročníku Plzeň odstartuje novou sezonu doma s Olomoucí a třetí Sparta bude hostit Slovácko. Před vlastními diváky začne i jediný nováček České Budějovice, které přivítají Opavu.

Plzeň se v druhém předkole Ligy mistrů utká s Olympiakosem. Západočeši začnou doma Číst článek

Divácky nejatraktivnější zápasy mezi třemi hlavními favority soutěže se na podzim odehrají mezi 10. a 14. kolem. Sparta nejprve přivítá Slavii a hned o zápas později se představí v Plzni. Západočeši budou na podzim hostit i druhý tým z pražských "S", se Slavií se utkají doma ve 14. kole na konci října.

Na podzim se odehraje rekordních 20 kol, o kolo více než před rokem. Poslední podzimní zápasy jsou na programu o víkendu 14. a 15. prosince. Jaro začne 21. kolem v polovině února a základní část skončí 30. kolem o víkendu 25. a 26. dubna. Poté bude následovat nadstavbová část, která měla premiéru v uplynulé sezoně.

„Termínová listina byla schválena v listopadu loňského roku. Byly ve hře dvě varianty, buď že začneme v létě 13. července a o to později začneme na jaře - 15. února. Nebo budeme začínat 20. července a budeme muset začít už 8. února. Kluby si takřka jednomyslně odhlasovaly první variantu,“ uvedl na tiskové konferenci Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže.

Způsob rozlosování

Losování znovu proběhlo podle takzvaných Frončekových tabulek. Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické podmínky.

„Rozlosování je složitá a náročná procedura, do které se musí zahrnovat spousta proměnných. Není to tak, že by tam někdo tahal nějaké míčky z osudí, pomáhá s tím počítač. Nikdy to není tak, že by byli všichni spokojeni, nebo nespokojeni. Je to kompromis,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

Hracími dny zůstávají stejně jako v minulé sezoně pátek, sobota, neděle a pondělí a totožné jako v minulé sezoně bude i vysílací schéma. V pátek a v pondělí budou po celý ročník výkopy v 18.00, o víkendech se pak budou časy lišit podle toho, v jakých měsících se bude hrát. Oproti minulé sezoně bude videorozhodčí asistovat nově u čtyř místo dosavadních tří zápasů jednoho kola.

Los 1. kola:

Sparta Praha - Slovácko, Zlín - Slavia Praha, Plzeň - Olomouc, Ostrava - Liberec, Mladá Boleslav - Karviná, Příbram - Teplice, Jablonec - Bohemians Praha 1905, České Budějovice - Opava.