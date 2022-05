Plzeň má po remíze v Edenu vše ve svých rukou. Slavia musí doufat v rivalovo zaváhání

Poslední minuty utkání přinesly opravdu nevídané drama. Oba góly padly z penalt v nastaveném čase. Na jeho konci byli ale šťastnější Západočeši, kterým remízový výsledek v uvozovkách stačil.

„Samozřejmě jsme spokojení s bodem. Nechci říct, že jsme si pro něj přijeli. Výhra chutná jinak a trochu bychom se odtrhli. Ale s tím bodem jsme prostě spokojení,“ přiznal po utkání plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Tři kola před koncem nadstavby tak mají plzeňští vše ve svých rukou. K jistotě titulu potřebují jediné – třikrát zvítězit.

„Naše vyhlídky jsou pozitivní. Jsme spokojení s tím, že jsme tu remizovali, protože to je pro nás velmi cenné. Ale ještě nás čeká spousta práce. Teď si to užijeme, ale pak už zase musíme myslet na další zápas se Spartou,“ odmítal jakékoli předčasné oslavy plzeňský kouč Michal Bílek.

A právem. Západočechy v dalším kole čeká třetí Sparta, následně se utkají s Hradcem Králové, který zatím v nadstavbě obral o body jak Slavii, tak i Spartu, a v posledním ligovém duelu přivítají doma Baník Ostrava. Jakékoli zaváhání by dalo šanci Slavii opět Plzeň přeskočit. Takto odpovídal trenér Pražanů Jindřich Trpišovský na otázku, jestli právě v zaváhání Plzně věří.

„Věřím tomu, že teď máme týden na to, abychom se zmobilizovali a zvládli další domácí duel. Pak jedeme do Ostravy a nakonec derby se Spartou, což jsou tři složité zápasy. Takže jediné, čemu věřím, je, že se teď dáme dohromady, odehrajeme dobrý zápas se Slováckem a třikrát vyhrajeme. To je to jediné, co můžeme udělat, a uvidíme, na co to bude stačit,“ popsal další slávistické plány Jindřich Trpišovský.

K dalšímu kolu nadstavbové části nastoupí oba celky v neděli 8. května.