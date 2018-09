Oba týmy budou chtít útočit, těší se na ligový šlágr proti Plzni slávista Hušbauer

Báječná atmosféra v zaplněném Edenu, tak to vypadalo při vzájemných soubojích už v posledních dvou letech. Snad to bude platit znovu, přejí si hráči i trenéři obou klubů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oba týmy budou chtít útočit, těší se na ligový šlágr proti Plzni slávista Hušabuer

„V posledním utkání, které máme všichni v paměti, byla asi nejlepší atmosféra, jakou jsem zažil. Jsou to velké zápasy, na které se všichni těšíme, bude skvělá atmosféra a už se nemůžeme dočkat, aby to začalo,“ říká slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Ten stadion je velký, má dobrou akustiku, chodí hodně diváků, takže co se týká atmosféry, tak tenhle zápas patří k nejlepším, co venku hrajeme,“ dodává plzeňský záložník Tomáš Hořava.

Veselo bylo na posledních zápasech i proto, že je vyhrál domácí tým, a to už osmkrát za sebou.

Slavia - Plzeň online na iROZHLAS.cz Utkání Slavie proti Plzni můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.

„Potkala se dvě mužstva, která jsou v domácím prostředí strašně silná. Domácí mužstva jsou tlačena úžasnými fanoušky, které mají,“ hledá vysvětlení trenér Plzně Pavel Vrba.

Slávistický špílmachr Josef Hušbauer by si přál, aby fanoušci na sobotním duelu dostali hodně odměn, těch gólových.

„Myslím, že je to pořád začátek soutěže a že to nebude tak takticky svázané. Myslím, že oba týmy budou chtít útočit, a doufám, že padne co nejvíc gólů,“ říká Josef Hušbauer.

Ať už gólů bude, kolik chce, všechny uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu, případně můžete průběh utkání sledovat online na iROZHLAS.cz. Výkop je v 19.00.