Fotbalisté Slavie poprvé v ligové sezoně zaváhali, z Jablonce vezou jen bod. Jurečka zahodil penaltu

Fotbalisté pražské Slavie v šestém kole první ligy jen remizovali v Jablonci 1:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězili. Domácí poslal na začátku 44. minuty do vedení Dominik Pleštil, tři minuty po změně stran srovnal bývalý obránce Severočechů Tomáš Holeš. Ve 42. minutě za bezbrankového stavu neproměnil hostující Václav Jurečka penaltu. Olomouc se po výhře 2:0 nad Libercem posunula na třetí místo a Bohemians udolala 2:1 Hradec Králové. Jablonec 17:43 27. srpna 2023

První liga už nemá žádný bodově stoprocentní tým, před Slavii se může v případě podvečerního vítězství nad Karvinou o skóre dostat obhájce titulu Sparta. Vršovičtí v nejvyšší soutěži nevyhráli poprvé po osmi zápasech a nedokázali se ideálně naladit na čtvrteční venkovní odvetu závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem.

Jako první ve 12. minutě zahrozili Pražané, Muhamed Tijani ale po Tomičově přihrávce zblízka těsně minul a nenavázal na vítězné branky z posledních dvou zápasů s Ostravou a Luhanskem. Na opačné straně nebezpečně vypálil Dominik Pleštil.

Pražané sice měli podle očekávání převahu, do gólových šancí je ale jablonecká defenziva moc nepouštěla. V 41. minutě ale dostali fotbalisté Slavie velkou možnost na otevření skóre. Václav Jurečka opakovanou střelou po přímém kopu lehce zasáhl ve vápně do ruky Čanturišviliho a sudí Černý po dlouhé konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace nařídil penaltu.

Vakho se otočil proti Jurečkově bombě a škrtl míč rukou. Jurečka pokutový kop neproměnil

Jurečka však pokutový kop neumístil dobře a jen nechal vyniknout gólmana Hanuše. Nejlepší střelec minulé ligové sezony se tak ani tentokrát nedočkal první branky v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

O chvíli později bylo s hosty ještě hůře. Po ztrátě na útočné polovině postupoval do brejku Vladimir Jovovič, který vysunul do vápna Pleštila a ten z úhlu přehodil brankáře Koláře - 1:0. Hosté mohli ještě do pauzy srovnat, Tijani v dlouhém nastavení zblízka překonal Jana Hanuše, ale videorozhodčí odhalil předchozí ofsajd Jurečky.

2. poločas

Trpišovský po poločase hned třikrát vystřídal a na trávník poslal čerstvého Matěje Juráska a opory zálohy Christose Zafeirise a Petra Ševčíka. Vršovičtí začali aktivně a hned ve 48. minutě srovnali. Bořilovu ránu zpoza vápna Hanuš s námahou vyrazil a nepokrytý Tomáš Holeš doklepl míč pod břevno - 1:1.

V 67. minutě mířil vedle domácí Jovovič. S blížícím se závěrem slávisté opět stupňovali svou převahu. V 82. minutě Mojmír Chytil trefil jen boční síť, následně Jurečkovu střelu ve vápně zblokoval Haiderson Hurtado. Tři minuty před koncem Jurečka po rohu zblízka dotlačil míč do sítě, ale videorozhodčí odhalil, že v ofsajdu stojící Jan Bořil clonil Hanušovi a gól neplatil.

V nastavení pak Zafeiris z přímého kopu z výhodné pozice zamířil těsně vedle. Severočeši, kteří v minulém domácím utkání utrpěli debakl 1:5 se Spartou, už cenný bod uhájili a připsali si už čtvrtý nerozhodný výsledek v sezoně. V tabulce jsou předposlední.

Olomouc ve formě

Fotbalisté Olomouce porazili v šestém kole první ligy Liberec 2:0, zvítězili i ve třetím domácím zápase sezony v neúplné tabulce se vrátili na třetí místo. Branky Sigmy vstřelili v 54. minutě z penalty Lukáš Juliš a 65. minutě Jakub Pokorný. Severočeši venku po úvodních dvou remízách poprvé v ligovém ročníku prohráli a jsou osmí.

Sigma v utkání postupem času získávala územní převahu, kterou ale pozorná obrana Severočechů s přehledem eliminovala. Jedinou světlou chvílí Slovanu v první půli byla táhlá střela Luky Kulenoviče, kterou zlikvidoval brankář Matúš Macík.

Olomoučtí po přestávce zvýšili důraz v útočné fázi, zpřesnili a zrychlili kombinaci, za což byli brzy odměněni. Centr Jana Vodháněla trefil v pokutovém území ruku Ivana Varfolomejeva a nařízený pokutový kop bezpečně proměnil Lukáš Juliš - 1:0. Domácí útočník zaznamenal třetí ligovou branku v sezoně.

Liberečtí v 63. minutě třemi střídáními posílili ofenzivu, ale než se stihli na hřišti zformovat, inkasovali podruhé. Po rohovém kopu Martina Pospíšila se v šestnáctce prosadil volný Jakub Pokorný - 2:0. Olomoucký obránce v sezoně nejvyšší soutěže skóroval poprvé.

Utkání mezi Mladou Boleslaví a Plzní bylo z důvodu účasti západočeského klubu v evropských pohárech odloženo. Nedělní program 6. kola první ligy zakončí duel Sparty proti Karviné, který začíná na pražské Letné v 18 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

Výsledky 6. kola první fotbalové ligy: FK Jablonec - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 44. Pleštil - 48. Holeš. Rozhodčí: Černý - Kubr, Volf - Petřík (video). ŽK: Hurtado, Slávik, F. Souček, Hübschman, Pařízek (asistent trenéra) - Tijani, Bořil, Ogbu, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 4511.

Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 2:1 (1:0)

Branky: 8. a 74. Kovařík - 67. Kučera. Rozhodčí: Batík - Paták, Dohnálek - Adámková (video). ŽK: Křapka, Kadlec, Beran, Hybš, Kozák, Köstl, Reichl - Leibl. Klíma, Kodeš, Šašinka. Diváci: 4379.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 54. Juliš z pen. 65. Pokorný. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Breite, Pospíšil, Muritala - Doumbia.