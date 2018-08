‚Kluci hráli dobře, nebyl důvod měnit.‘ Kúdela poprvé v sezoně nastoupil a hned pomohl Slavii gólem

Kúdela se vrátil do základní sestavy po necelém půlroce a ligový gól dal dokonce po více než dvou letech.

„Já jsem hlavně rád za to, že jsme udrželi nulu, i když ke konci to už bylo takové bohorovné, že se kluci moc nevraceli. Ale bylo to i tím, že se vedlo a byl konec utkání. Pro mě bylo prostě hlavně důležité, že jsme zvládli ten zápas. Myslím, že i herně to vypadalo dobře. Hlavně, že jsme to zvládli s nulou,“ říkal po zápase Kúdela.

Na tom, že ve slávistické kabině probíhala vítězná oslava, měl Kúdela značný podíl. Jako obránce nepouštěl soupeře do šancí a navrch se prosadil i z útočného rohového kopu. Mimochodem, gól věnoval dvouměsíčnímu synovi. Nakonec jeho výkon chválil i trenér Jindřich Trpišovský.

„Jsem za něj rád, že podal dobrý výkon po takové době, která byla, protože pro žádného hráče není jednoduché. Zvládl to skvěle, skvěle zapadl do mužstva. A gól je taková nadstavba,“ chválil svého svěřence Trpišovský.

Trpišovský už v tréninku viděl, že Kúdelova forma stoupá. Přesto jeden-a-třicetiletý obránce týden co týden sledoval, jak přednost dostávají jiní. Přitom ve svých předchozích působištích v Liberci nebo Mladé Boleslavi nastupoval pravidelně a patřil k lídrům.

„Jsem v týmu, připravuju se na zápasy tak jako každý jiný. Že nehraju, tak to prostě ve fotbale je. Trenér se rozhodne pro to nejlepší, co může. Kluci hráli dobře, nebyl důvod měnit. Z tohohle pohledu nemůžu říct půl slova,“ řekl Kúdela.

Pro Slavii je Kúdelův výkon dobrým signálem. Příště ji totiž čeká zápas o první místo proti Plzni a zatím není jasné, jestli se Simon Deli nebo Lukáš Pokorný stihnou uzdravit.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 26. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 6 5 0 1 14:3 15 2. Ostrava 6 5 0 1 12:3 15 3. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 4. Sparta 6 4 2 0 12:4 14 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 7. Liberec 6 2 3 1 8:6 9 8. Příbram 6 2 2 2 12:11 8 9. Bohemians 1905 6 2 2 2 7:8 8 10. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7 11. Ml. Boleslav 5 2 0 3 12:12 6 12. Teplice 6 1 2 3 8:13 5 13. Olomouc 5 1 0 4 6:11 3 14. Karviná 6 1 0 5 7:15 3 15. Opava 6 0 1 5 5:17 1 16. Dukla Praha 6 0 0 6 4:17 0