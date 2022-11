Je to nastupující generace Slavie, chválí dvougólového střelce Juráska trenér Trpišovský

Oslava 130. výročí od založení klubu fotbalistům Slavie napodruhé vyšla. Po vyřazení z Evropské konferenční ligy porazili v nejvyšší domácí soutěži ostravský Baník 3:1. Pod slávistickým vítězstvím se dvěma premiérovými brankami v lize podepsal teprve devatenáctiletý záložník Matěj Jurásek. Praha 12:31 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: David Douděra, Matěj Jurásek a Ondřej Lingr oslavují branku Slavie | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Matěj Jurásek přišel na trávník za stavu 1:1 v 70. minutě. Po 180 sekundách už slavil svůj první gól v lize.

„Bylo to po třech minutách? To jsem ani nevěděl. Ale je to skvělý pocit. Viděl jsem, že mám prostor. Trénovali jsme to, tak jsem se uklidnil a nedával moc ránu, jenom jsem zakončil, “ divil se v rozhovoru pro slávistický web Jurásek.

Svoji one man show dokončil v 79. minutě. Tentokrát po navedení míče z pravé strany nezakončoval po zemi k pravé tyči, ale do horního rohu – k té levé.

„Je technicky skvělý – velká rychlost, velká dynamika, skvělé vedení míče a výborná střela. Když to řeknu jednoduše, centr, kopací technika, driblink, taková trošku česká nestandardnost. Zkrátka technicky vybavený hráč s rychlostními předpoklady. To je jeho největší zbraň,“ popsal přednosti Matěje Juráska trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Historická paralela

Jeho svěřencům se na rozdíl od čtvrteční remízy se Sivassporem a vyřazení z Evropské konferenční ligy napodruhé povedla v 15. ligovém kole oslava 130. výročí od založení klubu. Při té příležitosti se východní tribuna stadionu v Edenu přejmenovala na tribunu Františka Veselého.

„Viděl jsem ho na historických záběrech a zápasech z dřívějška. Troufnu si říct, že by to byl hráč pro nás. Takové typy máme ve Slavii rádi, rychlý křídelník s driblinkem, stavěný na úniky. Všechno co zvedá diváky ze sedadel. Je obdivuhodné sledovat, jaké byly v dřívějších dobách terény, hřiště a zákroky. Tihle techničtí hráči to měli mnohem těžší, než to mají dnes,“ řekl v souvislosti s výročím Trpišovský.

Z nebe* se dívají, jak Slavia válí ✨



*největší plachty v historii @TRIBUNA_SEVER pic.twitter.com/KD1fqi6kD3 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 6, 2022

„Jsem rád, že zápas rozhodl zrovna takový hráč. Neříkám, že udělá úplně podobnou kariéru, navíc hraje z druhé strany, ale bylo to symbolické. Možná je to nastupující generace Slavie,“ nostalgicky přirovnal Trpišovský Matěje Juráska k legendárnímu slávistickému útočníkovi Františku Veselému.

Slavia se v tabulce po vítězství nad Baníkem přiblížila k vedoucí Plzni na jediný bod. Západočeši mají ale utkání k dobru.