Fanoušci a hráči Slavie oslavovali zisk jubilejního titulu. ‚Neskutečný zážitek,' hodnotil střelec Ševčík

Fotbalisté Slavie se podvacáté v historii stali ligovými mistry. V souboji dvou nejlepších týmů porazili Plzeň 1:0. A protože přímo na stadion mohli jen někteří příznivci, vyrazili sešívaní před něj, aby si oslavy mohl užít každý slávistický fanoušek. Praha 9:24 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči a fanoušci Slavie oslavují zisk mistrovského titulu | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Užíváme si to hrozně moc. My pamětníci jsme čekali hrozně dlouho na několik titulů Slavie za sebou. Je to něco úžasného,“ vysvětluje jeden z dlouholetých fanoušků sešívaných pan Luboš.

Slavia obhájila titul ve fotbalové lize. O výhře nad rivalem z Plzně rozhodl jedinou trefou Ševčík Číst článek

Díky vítězství nad Plzní si Slavia zajistila ve středu již třetí titul během čtyř let. Lepší éru zažili sešívaní naposledy za Protektorátu. „Bylo to to nejkrásnější, co jsem ve své kariéře doposud zažil. A to, že jsme už mohli naštěstí slavit s fanoušky, byl neskutečný zážitek,“ popisuje střelec vítězného gólu Petr Ševčík.

Druhá hvězda

Na Bicana, Puče, Pláničku a další teď parta trenéra Trpišovského navázala a díky dvacátému titulu si může Slavia na dresy přidat druhou zlatou hvězdu. „Všichni ti lidé před námi více jak jedno století něco střádali a my jsme dnes (utkání se hrálo ve středu, pozn. red.) dokázali na dresy přidat druhou hvězdu. Pro mě a pro kluky je to strašně moc,“ říká trenér Trpišovský.

Ovšem není to ještě tak úplně definitivní. Pokud by se skupina o titul třeba kvůli koronaviru nedohrála, fotbalisté Slavie by o nálepku mistrů přišli. „I to je možné, je to hrozba,“ uvědomuje si fanoušek sešívaných Roman. „Je to špatné, ale doufáme, že to tak nebude,“ doufá příznivec Slavie Petr. Ani oni, ani další fanoušci a určitě ani fotbalisté Slavie si ale těmito úvahami nechtěli kazit večer.