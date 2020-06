Sparta přehrála Liberec 4:1 a upevnila si třetí pozici v tabulce skupiny o titul

Fotbalisté Sparty v prvním kole nadstavby porazili Liberec 4:1 a upevnili si třetí místo v tabulce skupiny o titul. O šesté ligové výhře Pražanů za sebou rozhodli Dávid Hancko, Michal Sáček a Ladislav Krejčí s Benjaminem Tettehem, jimž ke gólům výrazně pomohl hostující brankář Filip Nguyen. Slovan, který za 11 dní nastoupí proti Letenským ve finále domácího poháru, v první půli srovnal po vlastní brance domácího Martina Frýdka. Praha 20:25 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólová radost Michala Sáčka | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Do první šance se už ve čtvrté minutě dostal domácí Sáček, jehož střelu brankář Liberce Nguyen reflexivně vyrazil. Na druhé straně zahrozil technickou střelou Baluta, ale také gólman Sparty Heča předvedl povedený zákrok.

V deváté minutě už se měnilo skóre. Po rohovém kopu zamířil hlavou k tyči stoper Hancko. Vedení Spartě vydrželo do 28. minuty, kdy si dal vlastní gól Frýdek. Domácí obránce byl přitom na hřišti pouhé dvě minuty poté, co vystřídal zraněného Vindheima. Letenští si ale ještě před přestávkou vzali vedení zpátky. Nguyen si nejprve poradil s tvrdou ranou Hanouska, ale k míči se posléze dostal Karlsson. Po jeho centru posunul Frýdek hlavou na Sáčka a ten v pádu poslal balon do odkryté branky.

Po přestávce úroveň zápasu výrazně upadla a na Letné byl k vidění hlavně boj, fauly a nepřesnosti. Z šedi průměru vytrhla druhý poločas až šťastná branka Krejčího, který po centru sice hlavičkoval do břevna, ale míč se poté od Nguyena odrazil do branky. V závěru ještě mohl snížit Beran, ale trefil pouze Heču a Slovan vzápětí v posledních sekundách zápasu inkasoval počtvrté. Na střílený centr od Hložka si na vzdálenější tyči naběhl Tetteh a z velkého úhlu s pomocí dalšího odrazu od Nguyena skóroval.

Sparta má díky šesté ligové výhře za sebou na třetím místě tabulky čtyřbodový náskok před Jabloncem, ale Severočeši mají k dobru nedělní duel s druhou Plzní. Liberec naopak nedokázal navázat na dvě vítězství nad Letenskými ze základní části a může přijít o páté místo.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Sparta Praha - Slovan Liberec 4:1 (2:1)

Branky: 9. Hancko, 43. Sáček, 75. Krejčí, 90.+3 Tetteh - 28. vlastní Frýdek. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Caletka - Houdek (video). ŽK: Trávník - Malinský, Baluta, Hoftych (trenér), Hromada. Diváci: 1 870 (limit 2 500 osob na stadionu).