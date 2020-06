Slavia přehrála Baník 3:1 a přiblížila se k obhajobě titulu. Od Plzně ji dělí devět bodů

Fotbalisté Slavie vstoupili do nadstavbové části první ligy výhrou 3:1 v Ostravě a výrazně se přiblížili obhajobě titulu. Červenobílí minimálně do neděle povedou tabulku s devítibodovým náskokem na Plzeň, kterou čeká domácí zápas s Jabloncem. Západočechy přivítají Pražané ve středu v dalším kole a už mohou získat titul. Ostrava 22:50 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Coufal (vpravo) si kryje míč před ostravským Adamem Jánošem | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Slavia si tři body v Ostravě zajistila brankami Davida Zimy a Jana Bořila z první půle. Domácí David Buchta v 90. minutě snížil, ale hosté ihned kontrovali Petarem Musou. Ligové vítězství v Ostravě si obhájce titulu připsal po necelých pěti letech. Baník doma v nejvyšší soutěži nevyhrál posedmé za sebou a zůstal v tabulce šestý.

Blíží se ligové finále, shodují se fotbalisté Slavie a Plzně. Viktoriáni ale musí stáhnout náskok Pražanů Číst článek

Zatímco minulý týden v závěru základní části při remíze 2:2 v Ostravě vyprodukovala Slavia dvě střely mezi tyče za celé utkání, v sobotu tuto bilanci srovnala už po třech minutách. Nejprve se Tecl protáhl zprava před Laštůvku, který jeho střelu vyrazil před dalšího slavistu, a následný pokus už místo gólmana na lajně odkopával Stronati.

Na Slavii bylo vidět, že další klopýtnutí v Ostravě nehodlá dopustit. Od startu byla aktivnější a převahu zužitkovala ve 14. minutě po rohovém kopu Zimou, který z malého vápna nohou usměrnil do sítě Ševčíkův centr. Devatenáctiletý stoper dal svou první ligovou branku.

Hosté měli i po gólu územní převahu. Baník hrozil ojediněle, ale i to málem stačilo. Potočný dostal v 31. minutě krásný pas za obranu, ale hlavičkou Koláře nepřekonal a svůj desátý gól v ligové sezoně nepřidal. Pražané naopak ještě do přestávky šli do dvougólového trháku. Nadýchaný lob Stanciua za ostravskou linii ve 43. minutě z první umístil hlavičkou k tyči Bořil.

Neplatný gól Tecla

Domácím se ani ve druhé půli nedařilo vytvořit na soupeře tlak, Slavia měla zápas pod kontrolou. V 62. minutě po brejku skórovala potřetí, Tecl ale zakončoval z ofsajdu a gól neplatil.

Šance na mokrém terénu a za soustavného mrholení přibývaly jen na straně Slavie. Zpětnou přihrávku Kaloče v 69. minutě vystihl Masopust, ale Laštůvka jeho sólo zneškodnil stejně jako další ránu slavistického křídla o sedm minut později.

Baník byl skoro celé utkání bezzubý. Až v 90. minutě mu vyšla přímočará akce, Kuzmanovič vysunul Buchtu, který blafákem vstřelil svůj první ligový gól. Hosté ale drama ihned utnuli pojišťující trefou střídajícího Musy po přihrávce od Oscara.

SK Slavia Praha

@slaviaofficial ⏲️ KONEC | Slávisté v Ostravě vítězí a připisují si extrémně důležité tři body! Baník sice před koncem snížil, ale Petar Musa bleskově zareagoval gólem, který pečetil konečný výsledek zápasu! 💪



🔵⚪️ 1:3 🔴⚪️ #ostsla 6 69

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Baník Ostrava - Slavia Praha 1:3 (0:2)

Branky: 90. Buchta - 14. Zima, 43. Bořil, 90.+2 Musa. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Marek (video). ŽK: Jirásek, Kuzmanovič, Fleišman - Ševčík, Musa. Diváci: 1 722 (limit 2 500 osob na stadionu).