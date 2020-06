Tři body pro Příbram, Zlín a Teplice. Domácí týmy ovládly úvodní kolo Fortuna ligy skupiny o záchranu

1. FK Příbram – SK Sigma Olomouc 2:0

Fotbalisté Příbrami v úvodním kole skupiny o záchranu nadstavbové části první ligy doma porazili Olomouc 2:0 a posunuli se na předposlední místo tabulky, znamenající účast v baráži o nejvyšší soutěž. Středočeši mají čtyři zápasy před koncem sezony bodový náskok na šestnáctou Opavu. O góly se postarali Michal Škoda z penalty a Jaroslav Tregler. Jedenáctá Sigma prohrála v pátém z posledních šesti kol.

Po nezáživné úvodní půlhodině hostující Jemelka v pokutovém území zahrál rukou a rozhodčí Franěk po přezkoumání situace na videu nařídil penaltu, kterou ve 32. minutě proměnil Škoda. Nejlepší příbramský střelec zaznamenal sedmý gól v ligové sezoně, skóroval ale poprvé od října a po 13 zápasech.

V závěru první půle mohli domácí vedení navýšit. Kapitán Rezek, jenž se vrátil do sestavy po dvouzápasové absenci, nacentroval na Škodu, ale ten hlavičkoval o kousek vedle. Těsně před pauzou olomouckou branku minul akrobatickými „nůžkami“ Antwi.

Krátce po změně stran se v šestnáctce hostů dostal do zakončení volný Kvída, jenže v dobré pozici selhal a vypálil vysoko nad. V 62. minutě už se Příbramští druhé branky dočkali. Zorvan přistrčil míč Treglerovi a ten se dalekonosnou ranou trefil přesně k tyči. Chvíli nato Zmrzlý ve zřejmě největší šanci Hanáků křížnou střelou zamířil vedle. V 73. minutě se blýskl domácí brankář Melichar, který zneškodnil přímý kop střídajícího Gonzáleze.

Příbramští v závěru mohli definitivně rozhodnout, ale volný Polidar zblízka trefil jen nohy gólmana Mandouse a z dorážky přestřelil. Příbram doma v lize s Olomoucí popáté za sebou neprohrála a z toho počtvrté zvítězila. Posunula se tak na předposlední místo tabulky, znamenající účast v baráži o nejvyšší soutěž. Čtyři zápasy před koncem sezony mají bodový náskok na šestnáctou Opavu. Jedenáctá Sigma Olomouc naopak prohrála v pátém z posledních šesti kol.

FC Fastav Zlín – SFC Opava 3:1

Úvod utkání vyšel výtečně domácím. Po 100 sekundách hry zatáhl míč po levé straně Janetzký a jeho přízemní centr poslal za Fendrichova záda Džafič. V sedmé minutě mohlo být vyrovnáno. Po rohu se dostali k míči pár metrů před brankou Řezníček a Souček, ale ani jeden z nich tváří v tvář zlínskému gólmanovi vyloženou šanci neproměnil.

Po 20 minutách ustala převaha hostujícího týmu a otěže zápasu převzali „Ševci“. Druhý gól měl na hlavě Janetzký, ale Fendrich jej vychytal. Opavský gólman se blýskl i proti ráně Matejova, kterou vytáhl na roh. Zlín se dočkal navýšení náskoku po hrubce opavské obrany ve středovém kruhu. Míče se ve 30. minutě zmocnil Matejov a svoje sólo od poloviny hřiště bezpečně proměnil.

Domácí měli duel pod kontrolou, ale zkomplikovali si jej nedůsledností ve vlastní šestnáctce. V poslední minutě první půle zblízka poslal míč do sítě Řezníček.

Druhá půle se nesla ve znamení hostující snahy o vyrovnání, které ale zlínští čelili za stálého deště poctivou obranou. V 60. minutě se za ni ojediněle dostal Dordič, ale Dostál svůj tým opět podržel. Klid na kopačky domácích přinesla 63. minuta, kdy si na Džafičův přímý kop ideálně naskočil Poznar a prudkou hlavičkou k tyči vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Opava trojitým střídáním maximálně posílila ofenzivu, ale zlínskou pohodu a soustředěnost narušila až v samém závěru, kdy Simerský zblokoval střelu Železníka a Dostál vytáhl na roh hlavičku vlastního spoluhráče Jiráčka.

Zlín tak na třináctém místě tabulky navýšil náskok na čtrnáctou Karvinou na čtyři body, Opava klesla na poslední místo.

FK Teplice – MFK Karviná 4:1

Tepličtí v úvodu hráli až příliš opatrně a s výjimkou Hyčkova centru směřujícího pod břevno dlouho nebyli nebezpeční. Hosté působili živěji, byli aktivnější a především získávali převahu středu hřiště. Všechno ale změnil první gól Severočechů, kterým situaci výrazně ulehčili hostující stopeři. Ve 33. minutě našel Hyčka centrem zcela volného Jakuba Mareše, jehož hlavička znamenala nejen vedení, ale také zjevné uklidnění domácích do další fáze hry.

Od té chvíle si tepličtí vypracovávali šance, ale Řezníček ani Čmovs nedokázali přidat druhý gól. To se Severočechům podařilo až ve 42. minutě, kdy Žitný využil zkrat hostujícího gólmana Bolka při vyběhnutí a z 25 metrů poslal míč do opuštěné branky.

Krátce po pauze mohl kapitán Jakub Mareš potvrdit domácí výhru, ale při svém úniku se nechal dostihnout a bylo po šanci. Brzy tak přišel trest v podobě inkasované branky. Tepličtí si nepohlídali přízemní přihrávku, kterou vyslal Ba Loua před branku a Lingr pohotově snížil. Slezané venku v lize skórovali po devíti zápasech.

V 56. minutě mohlo být dokonce vyrovnáno po nepřehledné skrumáži v malém vápně, kde musel nejdříve Kučera odvracet z brankové čáry a následně Guba nastřelil břevno.

Poté přišly velké chvíle domácího Moulise. Svou první šanci sice spálil, ale v 73. minutě byl u třetího teplického gólu, který definitivně rozhodl o osudu utkání. Při průniku do šestnáctky byl faulován Janečkou a podle všeho by došlo na penaltu, rozhodčí ale nechal akci dokončit a nabíhající Trubač poslal míč přes Bolka do sítě. Nakonec se ale i Moulis dočkal branky. V 87. minutě totiž vystihl špatnou souhru Bolka se Šindelářem při rozehrávce. V závěru pak ještě nastřelil tyč.

Severočeši tak podruhé za sebou nastříleli čtyři góly a přiblížili se udržení v soutěži. Na dvanáctém místě tabulky mají již osmibodový náskok před čtrnáctou Karvinou, která zůstává na první barážové pozici.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:

1. FK Příbram - SK Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 32. Škoda z pen., 62. Tregler. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel - Pechanec (video). ŽK: Dramé, Polidar - Radek Látal. Diváci: omezený počet (limit 2 500 osob na stadionu).

FC Fastav Zlín - SFC Opava 3:1 (2:1)

Branky: 2. Džafič, 30. Matejov, 63. Poznar - 45. Řezníček. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Vitner - Zelinka (video). ŽK: Helešic, Hrabina, Harazim (všichni Opava). Diváci: omezený počet (limit 2 500 osob na stadionu).

FK Teplice - MFK Karviná 4:1 (2:0)

Branky: 33. J. Mareš, 42. Žitný, 73. Trubač, 87. Moulis - 49. Lingr. Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová. ŽK: Mareček, Kučera, J. Mareš - Taiwo, Guba, Qose. Diváci: 1 260 (limit 2 500 osob na stadionu).