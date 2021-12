Slavia v devíti hráčích vybojovala divokou remízu 3:3 na hřišti Baníku, před Plzní vede o jeden bod

Fotbalisté Slavie remizovali na hřišti Baníku 3:3 a před zimní pauzou se její bodový náskok na Plzeň zmenšil na jeden bod. Zápas přinesl mnoho zvratů, Pražané vedli po první půli 2:0, ale po pauze domácí skóre otočili, slávisté navíc dohrávali bez vyloučeného Jana Kuchty a Oscara. Lídr soutěže i přesto dokázal skóre opět vyrovnat, v nastavení ještě chytil penaltu brankář Aleš Mandous. Ostrava 20:02 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masoupust ze Slavie v souboji s Jiřím Klímou a Davidem Buchtou z Baníku | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Slavia chtěla na Bazalech reagovat především na výkony Plzně. V sobotu totiž Viktoria vyhrála na hřišti Karviné a bodově se na svého pražského rivala dotáhla. V Ostravě šli oba týmy do vzájemného souboje úspěšnými sériemi v zádech, Baník v lize neprohrál sedmkrát za sebou, Slavia devětkrát. Brankář Aleš Mandous během těchto zápasů vychytal sedm čistých kont.

Ve 22. minutě vyslal nad bránu další nebezpečnou hlavičku Kuzmanovič, ale nadechující se Baník ihned poté inkasoval. Aiham Ousou našel dlouhým pasem na hraně ofsajdu Petera Olayinku a nigérijský útočník ideálním přízemním centrem vyzval ke skórování Ivana Schranze. Slovenský reprezentant se v lize trefil poprvé od září.

K neštěstí tisícovky ostravských fanoušků na tribunách přidali slávisté brzy další branku. Daniel Samek dostal ve vápně příliš prostoru a všiml si Tomáše Holeše, který levačkou dostal o tyč míč do sítě Budínského - 0:2. Zbytek poločasu už kromě potyčky hráčů a ohňostroje nad stadionem příliš vzruchu nepřinesl.

O to zajímavější byl vstup do druhého dějství. Domácí trenér Ondřej Smetana na hřiště rovnou tři nové tváře a stav zápasu se prakticky ihned změnil. Ladislav Almási se po dvou minutách na hřišti pověsil do vzduchu a krásnou hlavičkou připravil Mandouse o neprůstřelnost. A pro hosty bylo hůř, Oscar se ve 48. minutě vleže ohnal nohou po soupeři a byl po právu vyloučen.

Baník převzal iniciativu a oslabeného soupeře tlačil. Několik dobrých palebných pozic ale domácí nevyužili nebo si je pohlídal Mandous. Až v 70. minutě přišlo kýžené vyrovnání, Filip Kaloč poslal zpoza vápna téměř nechytatelnou ránu za kterou se už slávistický brankář natahoval marně - 2:2.

Baník pokračoval v náporu a nakonec skóre otočil. Almási opět ve vzduchu dominoval a proti jeho hlavičce si na brankáře zahrál Jan Kuchta. Slavia šla do devíti a Baník a Almási nařízenou penaltu s přehledem proměnil - 3:2.

Zápas plný zvratů měl ale ještě dvě esa v rukávu. Slavia se bez dvou vyloučených hráčů dostala k ojedinělému přímému kopu, Alexander Bah přistrčil míč Holešovi a ten prostřelil všechno, co mu stálo v cestě - 3:3.

V nastaveném čase ale opět mohli zvrátit výsledek ve svůj prospěch, opět se dostali k penaltě. K té si stoupl opět Almási s vyhlídkou hattricku, tentokrát se ale hrdinou stal brankář Mandous, který pokutový kop chytil a zajistil tak Slavii šťastnou remízu 3:3.

Výsledky první fotbalové ligy Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 0:0, FK Teplice - FK Mladá Boleslav 0:1 (38. Ladra), Sigma Olomouc - Fastav Zlín 1:1 (25. Růsek - 63. Fantiš)





Fortuna liga (PLATNÉ K 19. 12. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 15 3 1 51:14 48 2. Plzeň 19 15 2 2 36:13 47 3. Sparta 19 14 3 2 46:22 45 4. Slovácko 19 12 3 4 38:22 39 5. Ostrava 19 10 6 3 41:25 36 6. Ml. Boleslav 19 8 2 9 29:28 26 7. Hr. Králové 19 6 7 6 24:26 25 8. Č. Budějovice 19 7 4 8 26:30 25 9. Liberec 19 7 3 9 17:25 24 10. Olomouc 19 5 7 7 31:28 22 11. Zlín 19 5 4 10 23:37 19 12. Bohemians 1905 19 5 3 11 27:44 18 13. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17 14. Jablonec 19 3 7 9 14:34 16 15. Teplice 19 3 2 14 19:37 11 16. Karviná 19 0 5 14 16:36 5