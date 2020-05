Na fotbalové výsledky v české lize dva a půl měsíce čekáme. V sobotu se při zápase mezi Teplicemi a Libercem konečně dočkáme. Hodně důležité jsou teď ale i jiné výsledky - koronavirových testů, které podstupují všechny týmy. Po jednom hráči s covidem-19 mají jen v Mladé Boleslavi a Slavii, kontrolní odběry ale žádného dalšího nakaženého neodhalily. Pražané se to dozvěděli vpodvečer, a ještě tak stihli trénink. Praha 8:31 23. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář | Zdroj: Reuters

„Všem se nám ulevilo. Byli jsme v nejistotě, všichni jsme se báli, že bychom to mohli mít taky a popřípadě vystavili riziku naše rodiny. Jsme rádi, že můžeme normálně trénovat a připravovat se na úterní utkání, když tedy dopadnou dobře i testy v pondělí,“ říkal spokojený brankář Slavie Ondřej Kolář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Byli jsme v nejistotě, ulevilo se Kolářovi po negativních slávistických testech na koronavirus

Ano, už jen poslední kontrolní testy dělí Koláře a jeho spoluhráče ze Slavie od možnosti nastoupit do zápasu v Mladé Boleslavi.

„Těšíme se na ostrý start, když to dopadne dobře. Dva a půl měsíce jsme byli bez fotbalu, připravovali jsme se sami a ten ostrý zápas nám chyběl, takže se hrozně těšíme,“ přidává kapitán Slavie Jan Bořil.

A když říká „dva a půl měsíce bez fotbalu“, tak nepřehání. Úterní přípravu proti Jihlavě totiž pražský klub zrušil, když se dozvěděl o jednom svém nakaženém hráči. Slavia tak jako jediný ligový tým zůstala bez jediného přátelského utkání před restartem nejvyšší soutěže. Je to nevýhoda?

„Těžko říct. Když jsme nehráli zápasy, tak jsme trénovali spolu. Myslím, že jsme tolik neztratili, a neřekl bych, že by to byla nějaká velká nevýhoda,“ myslí si Bořil ze Slavie, která bude v závěru sezony hájit osmibodový náskok v čele ligy – pokud jí to situace kolem koronaviru dovolí.

1442 testovaných v klubech

Identitu pozitivně testovaných Ligová fotbalová asociace, kluby ani hygienické stanice neoznamují. LFA informovala, že od pátku do pondělí bylo na koronavirus otestováno 1442 osob z 32 klubů první a druhé ligy. Pozitivní případy byly dva, mladoboleslavský hráč stejně jako nakažený slávista neměl příznaky covidu-19.

Kluby první a druhé ligy musejí před obnoveným začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů. Výsledky druhého testu musejí být k dispozici 24 hodin před úvodním zápasem. Třetí test hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou.

Sezona byla kvůli pandemii přerušena před polovinou března a znovu se rozběhne po více než dvouměsíční pauze sobotní dohrávkou 23. ligového kola mezi Teplicemi a Libercem. Zápasy 25. kola nejvyšší soutěže se mají hrát v úterý a ve středu.