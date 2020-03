Obměněná Slavia hazarduje s náskokem. ‚Když do týmu sáhnete během sezony, je to znát,‘ říká Straka

Do jarní části nejvyšší fotbalové soutěže Slavia vstupovala jako suverénní lídr, ale stačila tři kola a Plzeň ztrácí na pražský klub místo šestnácti deset bodů. To je sice ještě poměrně dost, ale vzhledem k aktuální formě obou celků se náskok může dál zmenšovat. Uherské Hradiště 15:43 2. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Slavie Praha Vladimír Coufal | Zdroj: Reuters

Slavia prohrála už druhý zápas jarní fáze soutěže na cizím hřišti a po výsledku 0:1 v Ďolíčku s pražskými Bohemians přidala porážku 0:2 v Uherském Hradišti se Slováckem. A to je velký kontrast s tím, jak Slavia v lize dominovala na podzim, kdy bodovala ve všech zápasech.

‚Když do týmu sáhnete během sezony, je to znát,' říká Straka

Po odchodech Tomáše Součka, Milana Škody a Josefa Hušbauera je ale podle Františka Straky, který jako trenér prošel sedmi českými kluby, situace v klubu napjatá a Plzeň je teď mnohem sebevědomější než Slavia.

„Několikrát jsem to zažil a řeknu vám, že ať si každý tvrdí, co chce, je to samozřejmě zásah do týmu, který jel, měl automatismy a měl to celé neskutečně zajeté. Když do toho sáhnete během sezony, což se stalo, je to neskutečně znát,“ řekl Radiožurnálu František Straka.

Podle Straky aktuálně desetibodový náskok Slavie na Plzeň při aktuálním rozpoložení obou týmů nemusí být rozhodující. Navíc když je ve hře i se skupinou o titul ještě 36 bodů.

Podle kapitána Slavie Ondřeje Kúdely ale menšící se náskok hráče neznervózňuje. „Proč bychom měli být nervózní? Máme náskok, teď hrajeme doma derby. Nevidím důvod. Samozřejmě to mrzí, ale nedělám z toho vědu. Řekneme si to sami v kabině. Všichni víme, jak jsme prohráli, takže si to musíme říct a uvědomit,“ povídal Kúdela po porážce na stadionu Slovácka. To Plzeň o víkendu vyhrála v souboji o druhé místo v soutěži v Jablonci 2:1.

„Bylo to velmi důležité, protože Jablonec je hned za námi. O to jsou ty tři body ještě cennější. Navíc všichni víme, jak je to tu těžké, já jsem tu od příchodu do Česka vyhrál úplně poprvé,“ povídal pro klubový web Jean-David Beauguel, který hraje v Česku od roku 2014 a podle jeho slov se doteď Plzeň spíš soustředila na souboj o druhé místo, což se ale může v následujících kolech změnit.