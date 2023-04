Rozhodující moment, Slavia by byla nervóznější, litují v Olomouci gólu ze závěru poločasu

Dostihy mezi pražskými „S“ v čele fotbalové tabulky pokračují. Slavia totiž po reprezentační pauze zvítězila nad Olomoucí 4:0 a odskočila o tři body Spartě, která ale má nedělní utkání s Brnem k dobru. Dominantní slávistický výkon přitom odšpuntovala až branka v závěru úvodního poločasu, která byla podle obou stran klíčovým momentem zápasu. Praha 12:08 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hráči Olomouce. | Zdroj: Profimedia

„Určitě to byl rozhodující gól utkání, protože jsme se už viděli v kabině s výsledkem 0:0. Kdybychom s tím vycházeli do druhého poločasu, tak by byla Slavia mnohem nervóznější. Tom, že nám dali gól v poslední sekundě, byl rozhodující moment utkání,“ říkal po zápase olomoucký záložník Martin Pospíšil.

Zatímco Pospíšil viděl rozhodující chvíli v gólu ze třetí minuty nastavení úvodní půle, někteří slávisté cítili, že je nakopl ještě jeden dřívější moment.

Jakub Hromada totiž musel ve 39. minutě kvůli zranění přepustit místo Christosu Zafeirisovi a mladý norský záložník jasně občerstvil hru Pražanů.

„Přišel, oživil to a dokázal něco změnit. Našel díry v olomoucké obraně a pomohl nám, abychom zvítězili. Dlouho jsme nemohli skórovat a povedlo se to až na konci prvního poločasu. To nám hodně pomohlo a ve druhé půli jsme už ukázali naši kvalitu a dotáhli to do vítězného konce,“ potvrdil univerzál Slavie Ivan Schranz.

Pražané díky výhře odčinili poslední ztrátu v Liberci a pomyslně v boji o mistrovský titul hodili rukavici Spartě, která se v neděli odpoledne utká s Brnem.

A ještě jedno pozitivum si slávisté z duelu s Olomoucí odnáší – vítězně se rozloučili se svým obráncem Davidem Hovorkou, dvojnásobným vítězem ligy, který v 29 letech po vleklých zdravotních problémech ukončil kariéru.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 2. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 18 3 4 71:20 57 2. Sparta 24 16 6 2 56:22 54 3. Plzeň 25 15 5 5 45:22 50 4. Bohemians 1905 24 11 5 8 41:39 38 5. Slovácko 23 11 5 7 29:30 38 6. Olomouc 25 9 9 7 38:30 36 7. Ml. Boleslav 25 8 7 10 35:35 31 8. Hr. Králové 24 9 4 11 28:33 31 9. Jablonec 23 8 5 10 37:41 29 10. Liberec 25 7 7 11 30:36 28 11. Č. Budějovice 25 8 4 13 25:46 28 12. Brno 24 7 6 11 34:45 27 13. Ostrava 25 6 8 11 36:37 26 14. Zlín 25 4 10 11 31:46 22 15. Pardubice 24 6 4 14 23:49 22 16. Teplice 24 5 6 13 29:57 21