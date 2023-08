Utkání mělo fantastickou kulisu mezinárodní úrovně, pochvaluje si Trpišovský po zápase Slavie proti Baníku

Fotbalisté Slavie v nové sezoně jako jediní neztratili body, v utkání 5. kola na čerstvě položeném trávníku porazili ostravský Baník 1:0. Zápasy Slavie a Baníku patří dlouhodobě k největším utkáním v Česku díky velmi aktivním fanouškovským táborům. Nedělní duel ve vršovickém Edenu navštívilo přes 19 tisíc lidí, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru. Praha 8:30 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úvodní choreo pražské Slavie v utkání proti Baníku Ostrava | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Byl to pěkný zápas s krásnou kulisou, o kterou se postaraly oba tábory. V takové atmosféře hráči vždy vydají maximum, což se naši hráči určitě předvedli. Bohužel jsme byli slabí směrem dopředu, prohrávali jsme osobní souboje a vše nám kazila nepřesnost v kombinaci. Slavia si zasloužila vítězství, i když nás to stálo hodně sil,“ myslí si trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak aktéři utkání Slavie proti Baníku Ostravu vnímali bouřlivou atmosféru

Podle kouče ostravského celku byli fanoušci, mezi kterými se objevil i hokejový útočník Bostonu Bruins David Pastrňák, nejhezčí součástí zápasu. „Porážka nás mrzí hlavně kvůli fanouškům. Pro ně to byl výjezd podzimní části soutěže. Škoda, že jsme neurvali alespoň bod, i když jsme si ho nezasloužili. Nevytvořili jsme si žádnou gólovou šanci, až na tu jednu chybu Slavie,“ přiznává Hapal.

Fanoušci Baníku Ostrava předvedli v první půli i choreo s portrétem herce Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky s datem 21. srpna 1968 a mávajícími českými vlajkami. Připomněli tím výročí okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Domácí vytvořili hned na začátku ohromnou plachtu s nápisem „Slavia proti všem“ přes celou severní a východní podélnou tribunu. I když tyto věci fotbalisté z trávníku většinou nestíhají sledovat, což potvrzuje zkušený obránce Ostravy Michal Fridrich.

„Byl jsem do zápasu tak ponořený, že jsem si nevšiml chorea Baníku ani Slavie. Určitě jsem cítil energii z tribun, ale určitě se nedívám, kde je jaké choreo. Občas se podívám letmým pohledem, když je během zápasu nějaké přerušení. Spíš se soustředím na hru a vnímám energii od fanoušků,“ přiznává Fridrich.

Slavia má jako jediná po pátém kole plný bodový zisk. „Utkání mělo fantastickou kulisu mezinárodního zápasu. Vždy jsem po těchto zápasech volal a mám velkou radost z toho, že to zažíváme. Snad tak vysoké návštěvy vydrží a také to, co se během zápasů děje. Není to jen o fotbale, ale diváci se baví i ve fanzónách. Mám radost z vysokého počtu dětí, kteří sem chodí v dresech. Úvodní choreo bylo naprosto špičkové a dokresluje atmosféru zápasu,“ zhodnotil zápas i podíl fanoušků na něm trenér Slavie Jindřich Trpišovský.