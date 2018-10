Fanoušci Slavie skandovali Stochovo jméno v zápase s Duklou hned dvakrát. I trenér Jindřich Trpišovský musel uznat, že slovenský záložník je aktuálně klíčovým článkem týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V celém mužstvu je pohoda, pochvaluje si slávista Stoch a vyhlíží návrat do slovenské reprezentace

„Za dobu, co ho znám, je momentálně v nejlepším rozpoložení. Je to absolutně komplexní hráč, který je nebezpečný. Teď je jedním z nejdůležitějších článků mužstva,“ řekl Trpišovský.

Stoch navíc nedává ledajaké góly. Často jsou to krásné střely z dálky. Stejně jako tentokrát, kdy se trefil přímo do šibenice. Obě branky navíc dal slabší levou nohou.

„To musí říct někdo jiný, jestli jsem ve formě, nebo ne. Ale cítím se dobře a myslím, že v celém mužstvu je velká pohoda, protože máme super výsledky. Pevně věřím, že to tak bude pokračovat i nadále a že mi to vydrží co nejdéle. Když budu dávat góly a přihrávat na ně, budu pomáhat mužstvu. A to je to, co se ode mě čeká,“ řekl slovenský záložník.

Slavie porazila Duklu 4:1 a vrátila se zpátky do čela ligové tabulky Číst článek

Forma bývalého hráče Chelsea nebo Fenerbahce neunikla ani novému trenérovi slovenské reprezentace Pavlu Hapalovi. Ten se chce se Stochem sejít a promluvit si o návratu do národního týmu. A Stoch, který poslední dva roky nereprezentoval kvůli sporům s bývalým koučem Jánem Kozákem, není proti.

„Vypadá to reálně. Tento týden se mám sejít s trenérem Hapalem a uvidí se. Nikdy jsem neřekl, že nechci reprezentovat,“ řekl Stoch.

Příště může Stoch předvést formu v derby proti Spartě. Do něj vedoucí Slavia půjde se sedmibodovým náskokem.