Slavia s pomocí hrubky brankáře Hanuše ubojovala výhru v Jablonci a drží čelo, slaví i Plzeň a Sparta

Souběžně hrané 29. kolo fotbalové Fortuna ligy zvádli úspěšně všichni tři velcí favorité. Slavia ubojovala tři body v Jablonci po výhře 2:1, Plzeň si stejným výsledkem poradila s Ostravou a Sparta přehrála Slovácko 3:1. Situace na čele tabulky se proto nemění. Sešívaní vedou o bod před Viktorií, letenští dohání manko čtyř bodů na první příčku. Jablonec nad Nisou 19:39 17. dubna 2022

Slavia hrála s Jabloncem dlouho vyrovnanou partii. S přibývajícími minutami se dopředu tlačili spíše domácí hráči. Narůstalo jim sebevědomí. Možná i proto si brankář Hanuš po půl hodině hry dovolil vyběhnout z vápna a vysoký míč zpracovat na prsa.

A to nebyl dobrý nápad. Zaváhal, nechal si balón odskočit. Presující Ivan Schranz dárek mile rád přijal a pohodlně dopravil do prázdné brány. Trenér Petr Rada na lavičce jen nevěřícně kroutil hlavou.

Hanuš tak nechtěně navázal na dlouhou řadu gólmanských chyb. V letošním roce viděl fotbalový svět děsivé hrubky například u Koláře či Mandouse ze Slavie, Donnarummy z PSG, Mendyho z Chelsea nebo Steffena z Manchesteru City.

Druhý poločas? Souboje, fauly a četná přerušení. Změnu skóre přinesla až další chyba v 84. minutě. Opět na domácí straně. Talovjerov prodloužil roh vysoko do vzduchu, míč sice dlouho padal, ale ani to nestačilo jabloneckým obráncům. Jen po sobě koukali, nikdo se nechopil iniciativy a Stanislav Tecl tak pohodlně zblízka překonal Hanuše a zvýšil na 2:0.

O tři minuty později ještě závěr zdramatizoval Jan Krob. Do zápasu vletěl v roli žolíka s velkou energií a krásným gólem do horního ronu k bližší tyči snížil. Už bylo pozdě. Poslední chvíle navíc rozkouskovala zbytečná strkanice.

Slavie díky třem ubojovaným bodům drží pozici na čele tabulky, a to o bod před druhou Plzní.

Plzeň 2:1 Ostrava

Souběžně se hrálo i utkání mezi Plzní a Ostravou. Zatímco Baník sedí osamostatněný na pátém místě, Viktorii jde o titul.

A když udeřila Slavia proti Jablonci, Plzeň jakoby to vycítila a ještě ve stejné minutě šla do vedení taky. Z hranice vápna se trefil Jhon Mosquera. Aktivita na obou stranách utichala až do té doby, kdy si v 62. minutě srazil do vlastní brány Buchtův centr z pravé strany Milan Havel.

A to vyprovokovalo domácí. Odpovědět mohl hned vzápětí Beauguel, ani z dorážky ale skvělého Laštůvku nepřekonal. Další nápor už Ostrava nevydržela. Sýkora využil v rychlém protiútoku volného prostoru, obalamutil dva protihráče a předložil šanci Kopicovi. Ten ještě přistrčil míč lépe postavenému Pavlu Buchovi, který zakončil do poloprázdné brány.

Ani devět střídání z obou stran ve zbytku zápasy se skórem nehnulo. Plzeň nadále pronásleduje vedoucího obhájce titulu Slavii.

Sparta 3:1 Slovácko

I na Letné se skóre měnilo po půl hodině. Dočkal z přímého kopu našel skvěle naběhnutého Dávida Hancka, který hlavou poslal pražský tým do vedení.

Ještě hezčí akcí zareagovalo ve 42. minutě na nepříznivý stav Slovácko. Po kombinaci na levé straně Jurečka náramně prodloužil patičkou na Daniela Holzera a ten pohlednou souhru hostů zakončil.

Ještě před koncem úvodního dějství však záložník Slovácka Levin nezvládl roli posledního hráče před brankářem. Uklouzl a pozval presujícího Bořka Dočkala tváři v tvář Nguyenovi. Sparťanský veterán zachoval chladnou hlavu a bez problému zakončil k pravé tyči.

Ke gólu a asistenci mohl Dočkal přidat ještě jednu finální nahrávku. Osvědčenou kombinací znovu našel hlavu Hancka, jeho hlavičku ale tentokrát pro jistotu dorazil za čáru Adam Hložek, který tak oslavil jubilejní 100. start v lize, čehož dosáhnul v obdivuhodných devatenácti letech.

I díky němu Sparta zvítězila 3:1 a na velkého rivala Slavii ztrácí před posledním kolem základní části čtyři body.

