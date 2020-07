Samozřejmě jsem byl dojatý, říkal Bořil po převzetí poháru. Slávisté se báli, aby se liga dohrála

Už několik dní věděli, že je soupeři v tabulce nemůžou přeskočit, ale přesto fotbalisté pražské Slavie nebyli úplně klidní, dokud se nedotkli poháru pro vítěze. Po středečním zápase se Spartou, s níž remizovali 0:0, se noví ligoví mistři konečně dočkali. Praha 8:08 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bořil mohl po derby zvednout nad hlavu pohár pro vítěze ligy. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Je pro mě hrozná pocta a čest to zvednout. Samozřejmě jsem byl dojatý, když jsem to zvedal,“ usmíval se po přebírání trofeje pro mistra ligy kapitán sešívaných Jan Bořil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už několik dní věděli, že je soupeři v tabulce nemůžou přeskočit, ale přesto fotbalisté Slavie nebyli úplně klidní, dokud se nedotkli poháru pro vítěze.

„Určitě to nebudeme slavit pár hodin, ale bude to daleko víc, ne-li dní. Doufám, že to všichni vydrží a že to všichni ve zdraví přežijeme,“ dodal.

Už jsou to výrazně příjemnější starosti, noční oslavy zaručeně mnohem delší než jedno fotbalové utkání snad všichni slávisti přežili ve zdraví. Ale když se vrátíme o pár hodin a dní nazpět, Jan Bořil i jeho spoluhráči se báli také o zdraví svých soupeřů, protože to jediné, co je mohlo připravit o tyhle výjimečné momenty s pohárem, byl koronavirus.

OBRAZEM: V Edenu propukly mistrovské oslavy, hráči převzali trofej. Střecha stadionu se vznítila Číst článek

A tak se třeba brankáři Ondřeji Kolářovi docela ulevilo, když ve středu v Edenu uslyšel závěrečný hvizd.

„Měl jsem strach, jestli se to dohraje, ale jak pískl závěrečný hvizd, tak to ze mě celé spadlo. Co se týče obav s koronaviru, tak samozřejmě byly obrovské. Všichni jsme vnímali, že se v Karviné objevili nakažení hráči, u nás byl jeden, v Mladé Boleslavi... Ale jsem rád, že se to dohrálo a že jsme přidali druhou hvězdu,“ říkal Kolář.

Ano, sice bez zaplněných tribun, ale jinak zdárně a bez nákazy skončily boje v ligové skupině o titul, a tak si sešívaní můžou na dres přišít k typické červené hvězdě další dvě jako symbol zisku 20. titulu v klubové historii.