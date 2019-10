Brankář Slavie Kolář je na cestě k Čechovu rekordu v neprůstřelnosti, přiblížit se mu může v sobotu

Chycenou penaltou v Kluži pomohl Slavii k postupu do Ligy mistrů a svými výkony v posledních měsících si vysloužil i nominaci do reprezentace. Teď usiluje gólman fotbalové Slavie Ondřej Kolář o další metu. V domácí lize útočí na rekord Petra Čecha v počtu minut bez inkasovaného gólu. Praha 15:13 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Ondřej Kolář. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Důležitých zákroků předvedl Ondřej Kolář v úvodu sezony celou řadu, vždyť v lize ho za deset zápasů, které odchytal, překonal jen ve 2. kole teplický Vondrášek. Od té doby gólman Slavie už 758 minut neinkasoval a dalších 145 minut mu chybí k překonání Čechova rekordu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brankář Slavie Kolář se blíží k Čechovu rekordu v neprůstřelnosti, přiblížit se mu může v sobotu

„Má obrovskou kvalitu. Je vidět, že to není jen o nás, ale že si to on vychytá a hodněkrát nás podržel. Věřím, že to zvládne. První jsou body do tabulky, ale přeju mu, aby to zvládl,“ říká o svém spoluhráči slávistický záložník Tomáš Souček.

Kromě spolehlivé práce v brance je Kolář výrazný i ve hře nohama. I ty nejtěžší situace se snaží řešit konstruktivně, odkopy na náhodu u něj skoro nevidíte, a když už je pod tlakem, tak spíš předvede riskantní kličku.

„Při rozehrávce je strašně důležitý, navíc i ve vzduchu za obranou. Má dokonalou hru nohama, to by dnes myslím už mohl vyučovat. Nemá ty nuly zadarmo. Já jsem na ten rekord moc nemyslel a doufám, že na něj nemyslí ani on a že myslí na chytání,“ přeje si trenér Pražanů Jindřich Trpišovský, aby se Kolář spíše než na rekordy soustředil především na svůj výkon.

Fotbalisté Bohemians 1905 mají staronového trenéra. Znovu je povede Luděk Klusáček Číst článek

Vytáhlý brankář působí v Edenu druhým rokem, předtím chytal v Liberci, kde jako devatenáctiletý debutoval v lize a později se stal gólmanskou jedničkou. Postupně se vypracoval v jednoho z nejlepších českých brankářů, a je tak dost možné, že už brzy odejde za lepším do ciziny.

„Ondra se vypracoval ve skvělého gólmana, oporu Slavie. Má fazónu, daří se mu. Měl důležité zákroky, které mu pomohly, a víc si věří. Myslím, že za chvilku mu bude Slavia malá a že přestoupí jinam,“ myslí si obránce Slavie Ondřej Kúdela, podle kterého je Kolářův přestup do zahraničí jen otázkou času.

Ještě předtím se ale gólman sešívaných bude snažit překonat rekord Petra Čecha v ligové neprůstřelnosti. Znovu přiblížit se mu může už v sobotu večer, kdy Pražané hostí Příbram.