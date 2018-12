Fotbalová Slavia sice přezimuje na prvním místě ligové tabulky, ale přesto nechce ztrácet čas. Hned po konci podzimní části soutěže oficiálně představila dvě posily - záložníky Lukáše Masopusta a Petra Ševčíka. Navíc potvrdila jednání s Teplicemi o přestupu obránce Alexe Krále. Na Slavii navíc nemyslí jen na jaro, ale dokonce už na začátek další sezony, informuje Radiožurnál. Praha 13:50 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Tvrdík. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Toto přestupové období vidíme jako klíčové zejména pro léto, protože v případě, že uspějeme v lize, tak pro nás vrchol sezony bude jednoznačně červenec a srpen, to znamená úspěšně zvládnout předkolo Ligy mistrů,“ vyhlašuje předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík jasný cíl pro druhou polovinu ligové sezóny, a hlavně pro to, co by mělo následovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hlavní cíl je předkolo Ligy mistrů, říká Tvrdík po povedeném slávistickém podzimu

„Dnes máme na třetího v pořadí náskok 15 bodů. Člověk musí mít pokoru, ale věřím, že by to mohlo být dost k tomu, abychom si předkolo zahráli. Je to pro nás v příštím roce hlavní cíl. Je to jediná věc, která se nám nepodařila,“ dodává Tvrdík.

V Edenu už tedy začínají myslet na případné letní boje v předkolech Ligy mistrů. Ne tedy všichni, třeba trenér Jindřich Trpišovský zůstává zatím nohama na zemi.

„V české lize může každý porazit každého, každé utkání je nesmírně těžké. Každé vybojované vítězství stojí spoustu sil a koncentrace. S nadstavbou nemáme nikdo zkušenosti, týmy budou hrát ještě mezi sebou. Je nejdůležitější soustředit se na sebe. Pokud budeme zvládat jarní část tak, jako jsme zvládli tu podzimní, nemusíme se ohlížet na ostatní. Myslím ale, že na jaře nikdo neprodá svoji kůži lacino,“ říká Trpišovský.

Slavia představila první posily. Další na řadě je ‚stoper budoucnosti‘ z Teplic Číst článek

Slavii čeká na jaře náročný program. Kromě ligy a domácího poháru bude ještě bojovat proti belgickému Genku o postup do osmifinále Evropské ligy. V zimní přípravě musí Slavia podle trenéra Trpišovského zapracovat především na koncovce.

„Na tu převahu, možnosti a situace ve vápně těch gólů až tolik nebylo. Byli jsme rádi za to, kolik jich bylo, ale mohlo jich být podstatně víc. Víme, že v některých utkáních nás to stálo body,“ uvědomuje si Trpišovský.

V domácí soutěži mají Pražané nejlepší útok, v celkem osmi duelech v předkole Ligy mistrů a skupiny Evropské ligy ale skórovali jen pětkrát.