Slavia posiluje ofenzivu, z Belgie přichází Peter Olayinka se zkušenostmi z Dukly Praha

Fotbalová Slavia hlásí těsně před vstupem do nové sezony další posilu. Červenobílý dres bude nově oblékat Nigerijec Peter Olayinka, který do Slavie přestoupil z Belgického Gentu. Pražský klub za útočníka či ofenzivního záložníka podle svého webu zaplatila zhruba 83 milionů korun, což z něj dělá nejdražší posilu v klubové historii. Praha 17:34 21. července 2018

Olayinka, který podepsal se Slavií smlouvu na čtyři roky, už zkušenostmi s českou ligou má. V sezoně 2016/2017 hostoval v Dukle Praha a během 29 utkání nastřádal šest gólů a tři asistence.

„Když jsem se dozvěděl o možnosti jít do Slavie a vrátit se do Prahy, byl jsem šťastný. Prahu znám a láká mě to, protože Slavia je špičkou českého fotbalu,“ uvedl Oayinka pro klubový web po podpisu kontraktu.

Olayinka má za sebou také angažmá v albánských klubech Bylis Ballsh a Skënderbeu Korce. V minulé sezoně na hostování ve Waregemu odehrál 40 soutěžních utkání, v nichž si připsal 11 branek a 15 asistencí.



„Když jsem působil v Dukle, tak se Slavia stala mistrem ligy. Dovedu si představit, že Slavia bude opět šampionem a já jím chci být také. Je to pro mě skvělá šance,“ doplnil Olayinka.



Olayinka je další letní posilou „sešívaných". Už před ním do Slavie přestoupil pravý bek Vladimír Coufal z Liberce, levého obránce Jaroslav Zelený z Jablonce a rumunský záložník Alexandru Baluta z Craiovy.