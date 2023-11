‚Ukázal, proč jsme o něj v létě stáli.‘ Trpišovský ocenil kvality dvougólového Jirky, který skolil Slavii

Fotbalovou ligu vede po 14. kole Sparta. O dva body druhá zůstala Slavia, která jako poslední tým v této sezoně prohrála, a to s Plzní 1:2. Slávisté v nejvyšší české soutěži nejsou zvyklí na porážky před vlastními fanoušky. O všechny body přišli doma po čtyřiadvaceti zápasech. Praha 8:43 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během šlágru 14. kola fotbalové ligy proti Plzni | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Profimedia

„Přišlo mi, že jsme byli všude pozdě a bylo tam hodně prohraných soubojů. Říkali jsme si před zápasem, že bude asi hodně nakopávaných míčů na Chorého, který se to bude snažit sklepávat a přesně tak Plzeň hrála,“ hledá záložník Lukáš Provod důvody, proč Slavia doma po více než devíti letech podlehla Plzni.

Utkání přitom měla dobře rozehrané. Už ve 13. minutě se po centru prosadil hlavou Mick van Buren. Po změně stran ale slávisté vypadli z tempa. „Chyběla nám soubojovost, agresivita, což vygradovalo v závěrečném tlaku, z čehož byla nakonec jen jedna střela a jedna standardka. V druhém poločase jsme ztratili tvář a soupeře pustili do hry,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Rychlonohý Jirka

Ve druhém poločase jeho svěřenci navíc pustili Západočechy i do dvou samostatných úniků. Plzeňský útočník Erik Jirka oba proměnil. A byl to trochu osud, že se dvakrát prosadil právě on, jak prozradil kouč Slavie Trpišovský. „V létě jsme se ho pokoušeli získat a byl to takový signál, že bude hrát. Ukázal to, proč jsme o něj stáli. Prokázal v některých situacích jeho náběhovost, rychlost, dynamiku a sílu. Připravovali jsme se na něj i individuálním videem, protože je to výborný hráč. Věděli jsme, že náběh je jeho silná stránka,“ tvrdí trenér Slavie.

Dvougólový střelec zápasu Erik Jirka dostal skvělé přihrávky od stopera Sampsona Dweha a střídajícího útočníka Matěje Vydry. Slavia po porážce s Plzní 1:2 zůstala v ligové tabulce o dva body druhá za Spartou. Plzeň se posunula na třetí místo a s jedním zápasem k dobru ztrácí na Slavii osm bodů.