Cedidlova kosa na Ewertona? ‚Nevyčítám to soupeři,‘ řekl Trpišovský a směroval hněv k videorozhodčím

Fotbalisté Slavie mají první ligové body. Ve Fortuna Areně porazili v neděli Zlín 4:1. Spíše než výsledek se ale po utkání řešil ostrý faul hostujícího Cedidly skluzem na stojnou nohu Ewertona, který kvůli tomu musel střídat. „Podle mě jasná červená. Rozhodčí by měli hráče chránit," vyjádřil se jasně domácí levý bek David Jurásek. Praha 8:06 8. srpna 2022

„Nechci to moc hodnotit, protože rozhodčí má video. Dal žlutou kartu, takže za mě prostě žlutá karta. Ale určitě od nás byly ostřejší zákroky. Ne že bych se za to omlouval, bylo to v emocích. Je to vyústění toho, jak se ten zápas vedl,“ vrátil se ke střetu Cedidly s Ewertonem zlínský stoper Dominik Simerský.

Opačného názoru byl obránce domácích a autor dvou branek v zápase David Jurásek: „Podle mě jasná červená. Rozhodčí říkal, že měl (Cedidla) nohy na zemi, což se mi úplně nezdálo. Rozhodčí by měli hráče chránit.“

Hlavní rozhodčí Dalibor Černý nicméně potrestal Cedidlu žlutou kartou. Komise rozhodčích okamžitě po utkání na twitteru zveřejnila, že verdikt byl chybný a zlínský obránce měl být vyloučen. Sám hráč se po utkání v televizním rozhovoru za zákrok omluvil.

„Je to kontaktní sport. Takové věci se ve fotbale stanou. Pro toho hlavního mám pochopení. Jednoznačně ale nemám pochopení pro rozhodčího, který byl na videu,“ zastával se slávistický kouč jak zlínského obránce, tak hlavního rozhodčího.

Podle něj je totiž problém s ostrými zákroky a jejich trestáním dlouhodobý a zdaleka se netýká jen včerejšího duelu.

„Prostě to musí zmizet. A je jedno, jestli je to zákrok na hráče Slavie, Sparty, Plzně nebo Zlína. Pořád poslouchám, že se to vymýtí, ale je to pořád dokola. Mrzí mě to. Vůbec to nevyčítám soupeři. Vždycky je to o tom, kam vás ten zápas pustí,“ dodal Trpišovský.

Kromě Ewertona nedohráli kvůli zranění ještě Ševčík a Usor. Komise rozhodčích na twitteru uvedla, že chyba ve verdiktu se promítne při nominaci na další ligová utkání. Dalibor Černý po zápase k televiznímu rozhovoru přijít odmítl.