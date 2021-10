Pět a půl roku, čtrnáct zápasů. Slavia jede na Letnou s historickou sérií neporazitelnosti v derby

Kulaté 300. derby mezi Spartou a Slavií se blíží. Pokud by se sparťané ohlídli za bohatou historií tohoto slavného pražského zápasu, měli by být sebevědomější než jejich rival z Vršovic. Pokud se ale podíváme do současnosti, slávisté v posledních pěti sezónách dominují, se Spartou v té době neprohráli ani jeden zápas. Kromě bodů v boji o titul tak na Letné půjde i o prodloužení (nebo naopak přerušení) čtrnáctizápasové šňůry červenobílých.

