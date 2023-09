Málo fotbalové krásy, rvačka kapitánů a dvě penalty. 308. pražské derby skončilo remízou

308. derby fotbalistů Slavie a Sparty skončilo nerozhodně. V Edenu Slavii poslal z penalty do vedení Václav Jurečka, v nastavení ale srovnal také z pokutového kopu Lukáš Haraslín. Víc než výsledek si ale fanoušci budou pamatovat zápas plný negativních emocí, faulů a šarvátek. Praha 7:14 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Sparty Ladislav Krejčí a kapitán Slavie Jan Bořil se v závěru pustili do vzájemné rvačky | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Ubírá to tomu, co to má být především. Všude se to prezentuje jako svátek fotbalu, ale přijde mi, že toho fotbalu tam je nejméně. Nevybavuji si sedm přihrávek za sebou, za to si vybavuji tři nebo čtyři fauly v řadě. Byl jsem z toho, jak to bylo kouskované, takový zklamaný,“povídal po utkání sklesle obránce Sparty Filip Panák.

Už od prvních sekund bylo derby hrané ve vysokém tempu a hned zpočátku přišlo několik tvrdších zákroků. Některé z nich mohly klidně být trestány žlutou kartou, ale sudí Ladislav Sziksay v průběhu prvního poločasu udělil jen dvě, Sparťanům Olatunjimu a Preciadovi.

„Jako rozhodčí chcete, aby se hrál fotbal. Nastavíte metr trochu volnější, ale během utkání zjistíte, že to nejde. Pak jsme to chtěli víc rozpískávat a kouskovat hru, aby nedocházelo ke konfliktům. Bohužel někdy se to nedařilo,“ vysvětloval sudí Ladislav Sziksay svůj přístup k utkání pro televizi 02TV.

Zkrat Bořila

Hlavně ve druhém poločase po vstřelení gólu Slavie. Zápas se pak zvrhnul do neustálých šarvátek a potyček. A to nejen na hřišti ale i v prostoru mezi střídačkami. Vše pak vygradovalo v 88. minutě, kdy se do sebe pustili téměř všichni hráči a část realizačních týmů. Kapitáni obou celků Ladislav Krejčí a Jan Bořil byli vyloučeni poté co se vzájemně držely pod krkem.

„Budu mu vyčítat, že se do toho nemá pouštět. V tu chvíli jsme vedli a já Bořila potřeboval na hřišti. Emoce při derby jsou, jeden, dva momenty se můžou stát, ale je to zbytečné, když pak ten fotbal není takový, jaký by měl být. Ze zápasu si pak všichni budou pamatovat dvě penalty, dvě červené karty a strkanice,“ mrzelo kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

Nic dalšího totiž opravdu 308. derby nenabídlo. Žádná šance, žádné konstruktivní kombinace. Nic co by dokazovalo, že jde o nejslavnější a nejprestižnější zápas v Česku a souboj dosud dvou nejlepších týmů tuzemské ligy.

„Když se za sebe nepostavíte a nejste emotivní, v takových zápasech vás soupeř semele. Takže v tomhle ohledu jsem vlastně na kluky docela hrdý. Není lehké být součástí takového zápasu. Samozřejmě najdeme i momenty, kdy jsme emoce mohli více krotit, ale zase jsme jen lidé,“ komentoval průběh zápasu sparťanský kouč Brian Priske.

A aby toho nebylo málo, pozitivní dojem z derby nezanechali ani fanoušci, zejména ti sparťanští, kteří v posledních minutách zápasu naházeli dělbuchy do jiných sektorů mezi fanoušky soupeře. Uklidňovat je museli i samotní hráči přímo ze hřiště.