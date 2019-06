Čeští fotbalisté se v Praze sešli před zápasy kvalifikace mistrovství Evropy proti Bulharsku a Černé Hoře. Na sraz dorazila také pětice hráčů mistrovské Slavie včetně obránce Vladimíra Coufala. Šestadvacetiletý zadák po konci klubové sezony řeší kromě reprezentace i svou budoucnost. Zájem o něj totiž má bundesligový Freiburg. Praha 17:01 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Coufal. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Je to pravda. Nabídka je na stole a řeší to agenti se Slavií a s Freiburgem. Když vám přijde v šestadvaceti letech Bundesliga, tak nad tím musíte minimálně přemýšlet. Zatím jsem nepoznal jediného hráče z českého týmu, který by řekl na Bundesligu ne,“ řekl Coufal na reprezentačním srazu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Nepoznal jsem jediného hráče z českého týmu, který by řekl na Bundesligu ne.‘ Coufala vábí Freiburg

Obránce Slavie má za sebou téměř ideální první rok v Edenu. Po přestupu z Liberce se okamžitě usadil v základní sestavě a podával stabilně kvalitní výkony na domácí i evropské scéně. Mužstvu pomohl k vítězství v poháru i ligovému titulu, díky kterému se Slavia kvalifikovala do 4. předkola Ligy mistrů. Právě účast v nejprestižnější klubové soutěži v Evropě by Coufal v případě přestupu do Německa musel oželet.

„Abych řekl pravdu, tak tohle se trošku pere, protože Liga mistrů je velké lákadlo. Ale na druhou stranu tam se můžete každý týden měřit s top kluby a to, co můžete hrát v Lize mistrů, tam máte taky. Dortmund, Schalke, Bayern, to vám dá možná ještě víc,“ myslí si někdejší hráč Hlučína nebo Opavy.

Po 11 letech v zahraničí zvažuje Pudil návrat do české ligy. ‚Chci hrát o pohárové příčky,‘ plánuje Číst článek

K největším přednostem šlachovitého zadáka patří téměř nevyčerpatelný fyzický fond a síla v osobních soubojích. V tomto směru by německá Bundesliga svým stylem mohla Coufalovi vyhovovat. Jak ale šestadvacetiletý reprezentant přiznává, kdyby si v ideálním případě mohl sám vybrat, volil by přestup do jiné soutěže.

„Mám odmalička vysněnou Premier League v Anglii, ale na to se nikdo nemůže dívat. Každý má nějaké sny a je potřeba za nimi jít, ale myslím, že tohle je pro mě určitě lepší soutěž, než kdyby přišla nabídka z La Ligy, protože tam nevím, co bych dělal,“ řekl Vladimír Coufal, že fotbal v Německu by mu zřejmě svědčil o trochu více než ten španělský.

Myšlenky o přestupu ale obránce Slavie v nejbližších dnech bude muset upozadit. S národním týmem ho totiž čekají dva zápasy kvalifikace mistrovství Evropy. V pátek se čeští fotbalisté v Praze na Letné utkají s Bulharskem, o tři dny později přivítají v Olomouci Černou Horu.