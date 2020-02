Slezský boj o záchranu v lize: Opava sází na podporu fanoušků, Karviná marně shání posily do útoku

Opavu a Karvinou dělí na mapě zhruba šedesát kilometrů a v tabulce fotbalové ligy jen jediný bod. Oba slezské kluby jsou těsně před poslední Příbramí a právě spolu se středočeským klubem budou na jaře bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži. Opava 15:46 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opavský kapitán Jan Žídek. | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Mám jeden směr - zachránit pro Opavu ligu jakýmkoliv způsobem,“ říká před startem jara opavský trenér Jiří Balcárek.

Opava je v ligové soutěži druhým rokem a za tu dobu prodala do špičkových českých klubů pět hráčů. K tomu stále hledá nového majitele, tím současným je totiž město Opava.

„Všichni jdeme za tím, že chceme v Opavě ligu udržet. Klub je na to připraven dostatečně, i díky podpoře partnerů majoritního vlastníka. Cítíme z jejich strany velkou podporu,“ upozorňuje nový ředitel opavského klubu Jaroslav Rovňan.

Trenér Balcárek si ještě z dob aktivní kariéry jako protihráč pamatuje, že divácká podpora vždy Slezanům pomáhala.

„Bude podstatné, abychom sem přitáhli lidi, protože výsledky tady v Opavě bez lidí nikdy nebudou. Byl bych rád, aby na každé utkání bylo plno, protože kluci potřebují hrát na 120 procent a diváci je vždycky dostanou dál,“ říká Balcárek.

Generální manažer Alois Grussmann zažil za šest let v klubu největší hráčský pohyb. Opava dala na podzim jen devět gólů, teď by jí měl pomoct zlínský útočník Lukáš Železník.

„Jsme rádi, že ho tu máme. Je to zkušený hráč, který byl v určitých fázích i kapitán. Má zkušenosti z poháru, z boje o záchranu, tak myslím, že je zúročí,“ doufá Grussmann.

Zatímco Opava v zimě útočníka získala, sousední Karviná ne. A to má přitom v koncovce stejné problémy.

„Nevím, jestli vyhlásíme konkurz na dobrého útočníka, který by chtěl jít do Karviné. To by nám asi pomohlo. Nikdo z hráčů, které jsme oslovili, nechce jít do Karviné, takže musíme hledat a čekat,“ lituje karvinský trenér Juraj Jarábek.

Opava chce spoléhat na domácí prostředí, to Karviná na podzim téměř nevyužila. Z devíti domácích zápasů ani jednou nezvítězila.

„Z prvních čtyř důležitých zápasů máme tři doma. Musíme udělat všechno pro to, abychom to zvládli. Musíme vytvořit vítěznou mentalitu, ale potřebujeme alespoň dva hráče do ofenzivy,“ doplnil před startem ligového jara karvinský kouč Jarábek.