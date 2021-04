Slovácko a poháry? ‚Cíl je vytěžit ze sezony maximum,‘ neukvapuje se trenér Svědík

Výrazný krok směrem k účasti v evropských pohárech udělali ve 26. ligovém kole fotbalisté Slovácka. Liberec porazili na domácím hřišti 1:0 a upevnili si třetí místo tabulky. Na pátou příčku, která už neznamená postup do evropských pohárů a patří právě Liberci, tak už má klub z Uherského Hradiště náskok sedmi bodů. Uherské Hradiště 10:21 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Slovácka slaví gól proti Liberci. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Pamatuju si všechny ty sezony, kdy to bylo takové horší - dvanácté desáté místo a podobně. Už minulý rok byl takový náznak, že by něco mohlo být, a jsem rád, že se nám tak daří. Teď si to jen nepokazit,“ říká služebně nejstarší hráč fotbalového Slovácka Petr Reinberk o třetím místě v tabulce, které si klub pojistil výhrou 1:0 nad Libercem.

Na pozice, které už nezaručují účast v evropských pohárech, má tým z Uherského Hradiště náskok sedmi bodů. Trenér Martin Svědík však stále odmítá otevřeně oznámit, že postup do Evropy je cíl pro zbytek sezony.

„Na to odpovídám pořád stejně a pořád stejně budu. Pořád je před námi devět kol, máme v dubnu strašně náročný program a tam se bude myslím lámat chleba. Cíl je samozřejmě vytěžit z té sezony maximum,“ říká Svědík.

Svědík naráží i na to, že velká část kádru nedávno prošla nákazou covid-19 a tým musel kvůli karanténě odkládat utkání. Tento měsíc tak má na programu sedm zápasů, a to i se soupeři ze špičky tabulky.

„Sparta, Plzeň, hrajeme venku... Uvidíme, s jakou tam budeme moct hrát sestavou, to je pro nás taky důležité. Takže uvidíme, jak se dáme do kupy a jak se poskládáme. Myslím, že třeba v květnu už to může být dobré,“ upozorňuje trenér Slovácka Martin Svědík, že oproti konkurentům pracuje s menším počtem hráčů, hned sedm jeho svěřenců navíc dělí jediná žlutá karta od disciplinárního trestu.

Další duel čeká fotbalisty z Uherského Hradiště v úterý, kdy se v Praze utkají s Pardubicemi.

F:L (PLATNÉ K 11. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 20 5 0 70:15 65 2. Sparta 23 16 3 4 54:26 51 3. Slovácko 25 15 5 5 46:23 50 4. Jablonec 25 15 4 6 43:28 49 5. Liberec 26 12 7 7 37:23 43 6. Plzeň 24 12 5 7 42:28 41 7. Ostrava 26 10 7 9 36:25 37 8. Olomouc 26 9 10 7 32:26 37 9. Pardubice 25 10 5 10 24:33 35 10. Bohemians 1905 26 8 9 9 28:28 33 11. Č. Budějovice 25 7 10 8 27:33 31 12. Karviná 26 7 9 10 28:39 30 13. Zlín 25 8 5 12 26:34 29 14. Teplice 25 6 5 14 27:53 23 15. Ml. Boleslav 25 4 9 12 29:42 21 16. Brno 25 3 8 14 19:39 17 17. Opava 26 3 6 17 16:52 15 18. Příbram 26 2 8 16 17:54 14