Sigma po 11 letech vyhrála na Slovácku, kouč Jílek byl ale nespokojený. ‚Nepředvedli jsme vůbec nic,‘ řekl

Teď už to ale neplatí, protože Sigma dokázala v Uherském Hradišti po jedenáctiletém čekání zvítězit. Konkrétně to bylo 2:0 v utkání třetího kola prvoligové sezony.

Trenér Václav Jílek byl přesto po zápase hodně kritický. „Jsem spokojený se třemi body. Zachytil jsem, že je to jedenáct let, co jsme tu naposledy vyhráli. Ani se tomu nedivím, mohlo to tak pokračovat,“ zmínil po vítězství 2:0 na půdě Slovácka trenér Sigmy Václav Jílek.

S výkonem svých svěřenců i přes dobrý výsledek spokojený nebyl a hledal způsob, jakým to vyjádřit.

„Hlavně v prvním poločase jsme tu nepředvedli vůbec nic. Pro Slovácko musí být těžké tohle kousat,“ nešetřil kritikou.

Přitom už po prvním poločase Olomouc vedla 1:0. Bylo to ale především díky chybě domácího gólmana Milana Heči, kterému vypadl po nenápadném centru míč z rukavic, čehož využil útočník Lukáš Juliš.

I přes zjevnou nespokojenost prý Jílek zachoval během přestávky v kabině klid.

„Každý by čekal, že tam bude Jílek řvát a do všeho mlátit, ale proběhlo to v klidu. Moje prvotní věta byla, že máme velkou výhodu a velký předpoklad, a to je to, že hůř už hrát nemůžeme. Za poslední dobu jsme z naší strany opravdu neviděl slabší výkon,“ popisoval Jílek.

Po změně stran už byl Jílek s výkonem svých svěřenců přeci jen spokojenější.

„Druhý poločas už byl trochu jiné kafe. Neříkám, že to byla úplně zásadní změna, ale byli jsme mnohem kompaktnější. A naopak jsme ukázali nekvalitu v předfinální fázi a v brejkových situacích,“ říkal Jílek.