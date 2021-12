Jsme maximálně spokojení, zní po úspěšném podzimu ze Slovácka. Kapitán Kadlec touží po trofeji

Stali se asi nejpříjemnějším překvapením podzimní části první fotbalové ligy. Fotbalisté Slovácka stráví zimní pauzu na čtvrtém místě tabulky, když si tuto pozici v devatenáctém kole pojistili výhrou 2:1 nad Jabloncem. Už teď ale klub myslí na to, jak si vysoký standard udržet i na jaře. Uherské Hradiště 22:43 18. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slovácka | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Po té minulé sezoně si hodně lidí řeklo, že to byl jedinečný ročník a tak vysoko s námi opět nepočítali. Škoda těch pár týdnů, co jsme teď nezvládli, myslím, že jsme na to měli. Bodů mohlo být více, ale když to shrneme, jsme maximálně spokojeni,“ vrátil se kapitán fotbalového Slovácka Michal Kadlec při ohlédnutí za prvoligovým podzimem k sérii tří utkání bez výhry, kterou tým utnul v posledním zápase roku, ve kterém porazil Jablonec 2:1.

Podle trenéra Martina Svědíka si jeho svěřenci stále musejí zvykat na to, že jsou tým z čela tabulky a stejně je vnímají i soupeři.

„Je potřeba si uvědomit, že držet se na špičce, je daleko těžší než hrát někde uprostřed tabulky. Každý zápas musíte vyhrát nebo alespoň bodovat, aby vám mužstva neutekla. Pro nás to byla nová situace. Na každý tým přijde nějaká krize a je jen otázka, jak ta krize byla dlouhá. Doufám, že teď jsme to utnuli, teď bude důležité se připravit na jarní sezonu,“ myslí si Svědík.

Otázka také je, jestli se po úspěšném roce podaří Slovácku udržet v týmu všechny důležité hráče, kteří logicky budí zájem bohatších klubů. Svědík připouští, že k nějakým změnám dojít může. Konkrétní ale zatím být nemůže.

„Sám nevím, co se povede a co se nepovede. My bychom chtěli nějaký způsobem kádr udržet, ale nevíme, jestli se nám to povede,“ říká lodivod Slovácka.



Ať už zimní změny v kádru dopadnou jakkoli, podle kapitána Kadlece má Slovácko pro zbytek sezony jasné cíle.

„Dostat se do skupiny o titul, dojít co nejdále v poháru, ne-li ho vyhrát. Alespoň bychom tu zanechali nějakou stopu, ve Slovácku by byla trofej, proto se fotbal hraje. Zasloužili bychom si to my, fanoušci i celý klub,“ připomíná Michal Kadlec, že Slovácku se na podzim nedařilo jenom v lize ale taky v poháru, ve kterém už tým z Uherského Hradiště postoupil do zatím nerozlosovaného čtvrtfinále.