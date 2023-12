Hazardovali jsme se zdravím hráčů, rozčiloval se olomoucký trenér Jílek. Tvrdík mluvil o blamáži

Ve fotbalové lize se o víkendu neodehrálo šest z osmi zápasů. Zatímco o odložení zápasu Českých Budějovic s Hradcem Králové bylo jasno už den předem, tak o některých utkáních se rozhodovalo až pár hodin před výkopem. A paradoxně to, že se odehrál zápas Olomouce se Slováckem, rozčílilo oba trenéry. Praha 13:24 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odklízení sněhu před utkáním Olomouce se Slováckem | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Od první minuty jsme řvali, ať se to zastaví. Bylo vidět, že pohyb hráčů absolutně neodpovídá standardům ligy a akorát to zavání zraněními. Hazardovali jsme se zdravím hráčů. Projděte si hřiště. To je v absolutně dezolátním stavu. To kluci nedají do dubna dohromady, což bylo evidentní,“ komentoval olomoucký trenér Václav Jílek.

Stejně rozčílený byl i jeho protějšek ze Slovácka Martin Svědík: „Pan delegát si rozhodne, že se bude hrát, ale asi nikdy nehrál fotbal. Takové zápasy nemáme hrát. Čemu tím pomůžeme? Že to budeme mít za sebou?“

Priske chválí Pardubice

Olomouc nakonec remizovala se Slováckem 1:1. To Sparta si z Pardubic odvezla tři body za výhru 2:1 a její trenér Brian Priske měl pro pořadatele slova uznání.

„Velká pochvala pro Pardubice. Vložili spoustu lidské práce a úsilí, aby bylo hřiště připravené. Rozhodně jsme chtěli zápas odehrát, takže oceňuji přístup domácího klubu a práci všech, kteří se postarali o to, aby se mohlo hrát. Hřiště bylo kvalitní, takže veliký respekt,“ popsal Priske.

Úplně opačné pocity o víkendu prožívali slávisté. Ti se snažili přimět vedení Ligové fotbalové asociace k odložení zápasu ve Zlíně s dostatečným předstihem, aby na Moravu vůbec nemuseli cestovat.

LFA ale na jejich výzvy nereagovala, a hráči Slavie se tak v sobotu několik hodin trápili v zácpě na dálnici D1. A to jen kvůli tomu, aby se v neděli ráno dozvěděli, že zápas se kvůli sněhu nakonec stejně hrát nebude.

„Hráči jeli prvních 100 kilometrů přes pět hodin. To, co se dělo o víkendu, byla blamáž a ztráta důvěry fanoušků ve vedení naší profesní asociace,“ řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v televizním pořadu Dohráno.

Vysvětlení problému

Fanoušci se na sociálních sítích taky podivovali nad tím, proč na většině stadionů na rozdíl od Pardubic pořadatelé nedokázali hrací plochu připravit, když má každý klub k dispozici vyhřívání trávníku.

Ani to ale podle teplického ředitele komunikace Martina Kovaříka nepomůže v případě, kdy hodně nasněží pár hodin před zápasem.

„S tím se nedá nic dělat z jednoho prostého důvodu. Když hodně nasněží, tak se pak sníh rozpustí do trávníku. To znamená, že i když se zbavíte té vody, tak trávník bude v šíleném stavu. A když se na něm bude hrát, můžete ho mít třeba na půl roku zničený,“ vysvětlil.

Na rozdíl od Teplic nebo Zlína ale v Pardubicích nasněžilo v noci před zápasem o něco méně sněhu, který pracovníci klubu stačili rychle odklidit, takže se alespoň na východě Čech v neděli mohlo hrát.