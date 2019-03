Sparťanský trenér Ščasný o talentovaném Hložkovi: Nehraje proto, že má 16, ale proto, že si to zaslouží

Fotbalisté Sparty vyhráli v jarní části ligy všechny zápasy a pomohl k tomu i šestnáctiletý Adam Hložek. Naposledy pražský tým porazil velkého rivala z Plzně 4:0. Nadějný hráč dal úvodní gól zápasu a stal se nejmladším střelcem v historii české ligy. Praha 16:35 10. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek (vlevo) slaví se spoluhráčem Benjaminem Tettehem gól proti Plzni. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Je to pro mě velká čest a zároveň motivace do další práce. Za ten první gól určitě půjde něco do kasičky. Je to krásný pocit, když stadion vyvolává vaše jméno. Byl jsem v euforii,“ vyprávěl Adam Hložek po výhře nad Plzní 4:0.

Ve věku 16 let, 7 měsíců a 15 dnů se stal historicky nejmladším střelcem české fotbalové ligy. O tři dny překonal dosavadní rekord Tomáše Pilíka z roku 2005.

Podle trenéra Sparty Hložek jen znovu potvrdil, že je mimořádným talentem.

„Nehraje proto, že má 16, ale proto, že si to zaslouží. Od první chvíle, kdy k nám přišel, tedy na podzim, kdy jsme závěr špatně kousali a nehráli jsme dobře, tak on byl jedním ze světlých momentů. Sebevědomý, silný na balonu. Je stejný na tréninku jako v zápase. Nechci říct, že nemá respekt, protože to by bylo špatné slovo, ale nemá strach. Jen bych si přál, aby takhle pokračoval, protože z něj roste vynikající fotbalista,“ chválí Hložka trenér Zdeněk Ščasný.

„Mám respekt před hráči, jako jsou třeba David Limberský nebo Roman Hubník, před zápasem jsem byl nervózní, ale od prvního hvizdu to ze mě spadlo a cítil jsem se docela dobře,“ řekl Hložek.

Talentovaný ofenzivní fotbalista v této sezoně nastoupil v osmi ligových zápasech. Premiérový start v nejvyšší soutěži si připsal loni v listopadu v Karviné. Ještě jako teenager zářil před lety v dresu Sparty i Tomáš Rosický. Srovnávat Hložka s bývalým kapitánem reprezentace ale Zdeněk Ščasný nechce.

„Tomáš byl samozřejmě odlišný hráč, naprosto mimořádný. Hrál ve středu zálohy, což Adam může taky, ale Tomáš měl něco úplně jiného. Tyhle dva hráče bych typologicky moc nesrovnával. Je samozřejmě úžasné, že v tomhle věku už hraje ligu,“ říká Ščasný.

Oproti Rosickému má ale Hložek náskok. Ligovou premiéru stejně jako první gól v nejvyšší soutěži stihl v mladším věku. V obou případech o více než dva roky dříve.

